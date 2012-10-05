ترس از برنگشتن سرمایه مشکل فیلمسازان کودک است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هاشمی؛ مجری طرح ملی سینما مدرسه در ابتدای مراسم پاسداشت طرح ملی سینما مدرسه که شب گذشته برگزار شد گفت: سینما مدرسه در پی کشف حلقه مفقوده میان تولید و عرضه فیلم برای مخاطبان کودک و نوجوان است. این طرح با اکران فیلم «مامان بهروز منو زد» به صورت آزمایشی در تهران و 7 استان آغاز شد و حدود 250 هزار دانش آموز به تماشای فیلم های این طرح نشستند.

وی ادامه داد:فیلم «همبازی» به کارگردانی غلامرضا آزادی از هفته آینده در طرح سینما مدرسه اکران می شود. «دیو و دلبر»، «رویای سینما»، «پنهان» و «ملکه» فیلم های بعدی هستند که در این طرح اکران می شوند. همچنین اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب برای کودکان ابتدایی و پیش دبستان با همکاری آموزش و پرورش و بنیاد فارابی در مرحله تولید قرار دارد.

به گفته هاشمی، سینما مدرسه علاوه بر تولید و اکران فیلم پیگیر حضور فعال دانش آموزان در تولید فیلم هم هست تا فیلم ها با کارشناسی بهتر در اختیار مخاطبانشان قرار گیرند.

سید احمد میرعلایی؛ مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی پس از صحبت های هاشمی گفت: خطر اکران نشدن فیلم ها موجب می شود بخش خصوصی از سرمایه گذاری در سینمای کودک هراس داشته باشد. در واقع سینما و فیلم دو موضوع مجزا هستند. زمانی که فیلمی برای سینما ساخته می شود جماعتی برای تماشای فیلم به سالن ها جذب می شوند. برخی فیلم ها ممکن است در جشنواره ها یا تلویزیون و یا حوزه نمایش خانگی اثر خوبی داشته باشند اما وقتی نام سینما پیش می آید یعنی سالنی پر از مخاطب که فیلم را روی پرده تا انتها دنبال می کنند و احساسات مشترک بروز می دهند.

میرعلایی با تاکید بر این که سرمایه سینما مخاطب است، تصریح کرد: توقع کودکان و نوجوانان به دلیل وجود سرگرمی های تازه بالا رفته است و گویا ایجاد سینمایی که بتوان به صورت مشترک به تماشای آن نشست، سخت شده است. در دنیا در این جشنواره ها فیلم هایی را نشان می دهند که اصلا به درد این قشر نمی خورد و فرهنگی ترین جشنواره کودک در کشور ما برگزار می شود.

وی افزود: در مورد جذب مخاطبان سینما تنها درآمدزایی مطرح نیست. می توان در محیط های اجتماعی همچون سینما رفتارهای اجتماعی را فرا گرفت همان طور که اروپا بخشی از امنیت ملی اش را در سالن های سینمایش جستجو می کند.

معاون مدیر کل پرورشی معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت: دانش آموزان دوست دارند در برنامه های فرهنگی و سینمایی نقش داشته باشند و ما انتظار داریم شاهد جشنواره ای مجزا برای این دانش آموزان باشیم.

عراقی در مورد فعالیت های طرح سینما مدرسه توضیح داد: اکران و نمایش فیلم های دانش آموزی، توسعه فعالیت ها و برگزاری جشنواره های دانش آموزی، تولید فیلم های کودک و نوجوان براساس سلایق کودکان و ورود سینما مدرسه به مناطق محروم از برنامه های پیش بینی شده در این طرح است.

در ادامه وحید نیکخواه آزاد؛ کارگردان سینما گفت: یکی از معضلات سینمای کودک این بوده که 9 ماه از سال مخاطبان اصلی خود را در اختیار نداریم چرا که در اختیار آموزش و پرورش هستند. در حال حاضر با اجرای چنین طرحی بچه ها و سالن برای نمایش فیلم وجود دارد اما فیلم هایی که کودکان از آن لذت ببرند به اندازه کافی نداریم. باید راهی باز شود که بخش خصوصی از ساخت فیلم کودک احساس خطر نکند زیرا برای نهادهای دولتی بازگشت سرمایه اهمیت چندانی ندارد و شاید فیلم های تولید شده از این طریق به لحاظ فرهنگی غنی باشند اما جذابیت کافی را نداشته باشند.

وی اظهار کرد:فیلم «کلاه قرمزی و بچه ننه» توسط بخش خصوصی ساخته شده است اما چطور تهیه کنندگان دیگر به فکر معرفی شخصیت دیگری همچون کلاه قرمزی نیستند. در واقع مشکل ترس از عدم بازگشت سرمایه است. مسوولان آموزش و پرورش باید راهکارهایی را ابداع کنند که بخش خصوصی به سینمای کودک بازگردد زیرا این سازمان 12 میلیون مخاطب کودک و نوجوان را در اختیار دارد.

در انتهای این مراسم از افراد و مدارسی که مشارکت فعالی در طرح سینما مدرسه داشته اند تقدیر شد و با اکران فیلم «همبازی» این مراسم به پایان رسید.