پروژه لاله انجام می شود/ نمایندگان توجیه شدند

جواد شمقدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مجلس مخالفتی با این پروژه ندارد و تنها به خاطر یکسری گزارشات نگران شده بودند.

وی بیان کرد: وقتی نمایندگان مسائل را از زبان من شنیدند، به نظر می رسید توجیه شدند.

رئیس سازمان سینمایی کشور همچنین در خصوص اختلافات با حوزه هنری گفت: ما کار خودمان را انجام می دهیم و اگر امروز حوزه هنری و فردا جای دیگر بخواهد با ما تقابل کند، مسئله آنهاست.

شمقدری افزود: ما از مسئولیت قانونی خودمان عدول نمی کنیم و براساس قوانین و مسئولیتی که برایمان تعریف شده، کارمان را انجام می دهیم و تا جایی که بتوانیم بر مبنای تعامل عمل می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد این مسئله به صورت ریشه ای حل شود.