به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی"جنوب از جنوب شرقی" به کارگردانی آیدا پناهنده در چابهار ادامه دارد. تدوین همزمان این تله فیلم نیز توسط ارسلان امیری در حال انجام است.

داستان این فیلم با رویکردی اجتماعی به موضوع آرزو و تلاش بشیر و خالد دو جوان بلوچ برای برای داشتن زندگی بهتر می پردازد وچالش های این دو را برای دست یافتن به آرزوهایشان به تصویر می کشد امین گستانه و پوریا رحیمی سام بازیگران نقش های اصلی تله فیلم "جنوب از جنوب شرقی" هستند که جلوی دوربین امین جعفری ایفای نقش می کنند.

هفته اول تصویربرداری در بیابان های اطراف سراوان و ساحل کنارک به پایان رسیده و گروه در بازار قدیم و منطقه آزاد چابهار در حال تصویربرداری سکانس های مربوطه هستند. طبق برنامه ریزی ها تا دوهفته دیگر مرحله تصویربرداری و تدوین این فیلم تلویزیونی به پایان می رسد و ساخت موسیقی و صداگذاری فیلم آغاز می شود.

این تله فیلم را یاسر خیر برای صداوسیمای شبکه هامون به سفارش اداره کل سیمای استان‌ها تهیه می کند. پیش از این آیدا پناهنده دربیست و نهمین جشنواره فیلم فجر با فیلم "قصه داوود و قمری"و در نخستین جشنواره فیلم ویدیویی با فیلم" آبروی از دست رفته آقای صادقی" نامزد دریافت 5 جایزه شده بود . فیلم کوتاه "چراغ خورشیدی" این کارگردان با بازی فرهاد اصلانی و پانته آ بهرام در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه در بخش ملی و بین الملل با دیگر آثار رقابت دارد.

دیگر عوامل فیلم عبارتد از: صدابردار: حسن شبانکاره، طراح گریم: فریور معیری، دستیار اول و برنامه ریز: محسن حسن پور، مدیر تولید: یاسین خوش آمد زهی، عکاس :آرمان گلستانه بازیگران: پوریا رحیمی سام، امین گلستانه ، غلام پودینه، ایوب افشار و...



