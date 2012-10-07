فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس به جلد دوم رسید

به گزارش خبرنگارمهر، دومین مجلد از کتاب فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با همکاری نشر فراسخن منتشر شد.

این کتاب حاصل پژوهش ایرج افشاری اصل، سیدمیثم مطهری و مهدی حاصل پور است که با سرپرستی، ویراست علمی و تدوین مهدی حامد سقائیان در دست انتشار قرار گرفته است.

این کتاب که دومین مجلد ازاین مجموعه چهار جلدی به شمار می‌رود، دربرگیرنده اسناد مرتبط با موضوع تئاتر دفاع مقدس در حوزه آموزش، پژوهش، سمینارهای پژوهشی، پاپان‌نامه‌ها، نمایشنامه‌خوانی‌ها و جشنواره‌های مرتبط با تئاتر دفاع مقدس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

این کتاب به استناد اطلاعات ارائه شده در خود، نخستین فرهنگی موضوع تئاتر در ایران است که از ابتدای ورود این هنر در سال 1224 شمسی تاکنون در ایران گردآوری و تالیف شده است.

این کتاب در دومین مجلد خود دربرگیرنده اسناد در زمینه تئاتر دفاع مقدس از نیمه دوم سال 1359 تا پایان سال 1387 است و پس از تکمیل و در قالب چهار مجلد، بیش از 2500 صفحه را در این زمینه در برخواهد گرفت.

این کتاب پیش از این و در جلد نخست موضوعاتی مانند گاهشمار تئاتر دفاع مقدس، تاریخچه و اساسنامه آن را در برگرفته و یک ارزیابی از وضعیت کتاب‌های چاپ شده در این زمینه را نیز ارائه کرده است.

همچنین مجلد سومی از این کتاب با موضوع معرفی اسناد مرتبط با اجراهای صحنه‌ای در تهران و دیگر شهرستان‌های کشور و مجلد چهارم نیز به معرفی هنرمندان، نمایش‌های تلویزیونی، رادیویی، پوسترها و عکس‌های مرتبط با تئاتر دفاع مقدس خواهد بود.

دومین مجلد از کتاب فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس در 950 صفحه و با قیمت 20 هزار تومان منتشر شده است.