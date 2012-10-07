هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر انتصاب خود به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نوین (شستان) گفت: با خرید ساختمانی در خیابان نیایش این شرکت از روز گذشته عملا فعالیت خود را آغاز کرده است .

وی افزود: شرکت شستان از زیرمجموعه‌های جدید سازمان تامین اجتماعی است که پس از واگذاری 35 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی، با تصمیم سعید مرتضوی مدیرعامل این سازمان، تشکیل شد.

به گفته نماینده سابق مجلس، در این شرکت علاوه بر سهام 35 هزار میلیارد تومانی شرکتهای واگذار شده،هلدینگهای دارو، نفت، بیمه ، صنایع عمومی، هلدینگ بازرگانی و تجاری و... نیز زیر مجموعه شستان هستند.

مقدسی گفت: بدنبال این هستیم که با تشکیل این شرکت جدید بهترین بهره برداری از سرمایه های تامین اجتماعی را به نفع بیمه شدگان متناسب با تورم انجام دهیم.

سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این عنوان کرده بود که تشکیل یک شرکت جدید به نام شرکت سرمایه ‌گذاری تأمین‌اجتماعی نوین (شستان) جهت اداره امور سهام شرکتهای جدیدی که به موجب مصوبه اخیر دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی واگذار گردید به هیئت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی جهت سیرمراحل تصویب به منظور اداره21شرکت و بانک

به گفته وی، فعالیت شرکت شستان در 3 هلدینگ صنایع نفت وگاز، هلدینگ صنایع فلزی و مواد و هلدینگ بانک و بیمه پیش‌بینی شده است

مرتضوی گفت: کارشناسان معتقدند با شروع فعالیت شستان و کسب درآمد از شرکتهای مذکور صندوق تأمین اجتماعی قادر خواهد بود به حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران سراسر کشور مبلغ قابل توجهی اضافه نماید. که امیدواریم هر چه زودتر با تصویب هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی این امر مهم محقق شود.