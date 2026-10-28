به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری، روز چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ در سی و پنجمین کنگره انجمن علمی چشم پزشکی ایران در مرکز همایش‌های رازی، افزود: متاسفانه قصه های پرغصه ای داریم و مشکلاتی که همه ما از آنها مطلع هستیم.

وی با عنوان این مطلب که بعضی از تصمیمات ما را از نظر علمی عقب می اندازد، گفت: ارز یک دفعه آزاد می شود، نه بخش دولتی نه بخش خصوصی توان خرید تجهیزات را ندارند و تعرفه‌ ها نیز پاسخگوی هزینه ها نیست.

شهریاری ادامه داد: الان دغدغه های مردم در حوزه سلامت خیلی بیشتر از قبل شده است و دلیل آن نیز افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در عین حال تاکید کرد: پیگیر تامین تجهیزات پزشکی از طریق رایزنی با رئیس جمهور هستیم.