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۱۶ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

با هدف روان سازی ترافیک/

معابر قم اصلاح هندسی می‌شود

معابر قم اصلاح هندسی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر:‌ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از انجام اصلاح هندسی معابر این شهر با هدف روان سازی ترافیک خبر داد.

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از آنجایی که یکی از وظایف معاونت حمل و نقل کاهش تصادفات و روان کردن وضعیت ترافیکی در سطح شهر است بنابرین با همکاری با پلیس راهور و اورژانس معابری که دارای مشکلات ترافیکی بودند مورد شناسایی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پس از شناسایی معابر اداره مطالعات این معاونت علت تصادفات را مورد بررسی قرار داد و پس از تجزیه و تحلیل مشکلات، معابری که نیاز به اصلاح هندسی داشت به اداره طراحی سپرده شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: پس از پایان طراحی و تصویب در کمیته فنی شورای ترافیک جهت اجرای اصلاح هندسی به مناطق شهرداری ابلاغ شده است.

وی بیان کرد: هدف از اصلاح هندسی معابر سطح شهر رفع مشکلات نقاط حادثه خیز و روان سازی ترافیک در معابر شهری است.

در هر منطقه حداقل 2 اصلاح هندسی در حال انجام است

وی با اشاره به اینکه در هر منطقه حداقل 2 اصلاح هندسی درحال انجام است افزود: در منطقه یک در انتهای خیابان باجک و بیطرفان و پل فرهنگیان و همچنین رمپ بوستان خبرنگار اصلاح هندسی در حال انجام است.

معصومی بیان کرد: در منطقه 2 در انتهای 60 متری نیروگاه و انتهای جوادالائمه و همچنین بلوار بنی فضل اصلاح هندسی انجام می شود.

وی گفت: در منطقه سه در بلوار شهید بهشتی، میدان آزادگان و چهارراه باسکو و در منطقه چهار در رمپ شکروی، بلوار جمهوری و بلوار کریمی اصلاح هندسی در حال انجام است.

وی بیان کرد: در منطقه پنج در میدان زاویه و ادامه بلوار بهاء الدینی و در منطقه 6 در بلوار و میدان نظامی گنجوی و خیابان بعثت و در منطقه هفت نیز در رمپ دادگستری و میدان جانبازان و همچنین در منطقه هشت در تقاطع خیابان های مولوی و تقوی با بلوار دانشگاه اصلاح هندسی انجام میشود.
 

کد مطلب 1714275

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