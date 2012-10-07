ظرفیت تولید نیروگاه انرژی خورشیدی دانشگاه شهید باهنر کرمان 20 کیلووات است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار سلمان زاده پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی در دانشگاه باهنر کرمان گفت: ظرفیت این نیروگاه 20 کیلووات است که توان تولیدی بالایی دارد و به دلیل بحث تحقیقاتی این نیروگاه از پنل ها و سازنده های مختلفی استفاده کرده ایم.

وی در ادامه تصریح کرد: زاویه تابش آفتاب به پنل ها بسیار مهم است و در طول روز به دلیل چرخشی که داریم اگر زاویه بهینه ای با آفتاب داشته باشیم قاعدتا توان تولیدی ما بیشتر خواهد بود.

سلمان زاده اظهار داشت: در حال حاضر این نیروگاه در حال تزریق برق روی شبکه برق دانشگاه است و از 20 کیلووات آمار داده شده ماکسیسم 17 کیلووات عدد بسیار خوبی را نشان می دهد.

وی همچنین گفت: استفاده از انرژی خورشیدی در استان هایی چون اهواز در مقایسه با کرمان راندمان کمتری را داشته است که از دلایل آن می توان گرد و غبار و رطوبت را نام برد.

سلمان زاده با بیان اینکه بعد از بحث هدفمندی یارانه ها می توان برای هر خانه یک کیلووات در حد نیازشان نصب کنند، افزود: در ایران استان سمنان تولید کننده این پنل ها است اما متاسفانه راندمان کار بسیار پایین است.

وی گفت: ساخت انرژی خورشیدی با توجه به اقلیم کرمان، قابلیت آنالیز راندمان و عملکرد بهینه در پنلهای پلی کریستال و مونوکریستال با توجه به مجموعه های پنج کیلوواتی مشابه، امکان بررسی عملکرد اینورترهای سه فاز و تک فاز، امکان بررسی عملکرد اینورترهای ترانسفر مردار و بدون ترانس، قابلیت بررسی عملکرد سازه های ثابت و متغیر زاویه فصلی و ترکرها از جمله ویژگی های این طرح است.

مدیر پروژه نیروگاه انرژی خورشیدی دانشگاه باهنر کرمان ادامه داد: از دیگر ویژگی های طرح مذکور می توان به بهره گیری از سازه های نیروگاهی پیشرفته با بالاترین استانداردهای اروپا، بهره گیری از پیشرفته ترین اینورترهای موجود، امکان مانیتورینگ با استفاده از شبکه و اینترنت، قابلیت ثبت اطلاعات و کنترل سیستم به وسیله سنسورهای محیطی، برخورداری از بالاترین استانداردهای نصب با حداکثر ایمنی و حداقل تلفات اشاره کرد.

