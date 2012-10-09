رشد شیعیان در آمریکا/ پیشرفت مالی شیعیان عامل ساخت مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از براثا نیوز، با حمایت تعدادی از سازمان های اسلامی امریکا شیعیان می توانند مساجدی ویژه خود تأسیس می کنند.

با توجه به رشد روزافزون شیعیان، ساخت مساجد نیز افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که اینک 7 درصد مساجد که بالغ بر 2 هزار و 100 مسجد است، مخصوص شیعیان است.

بیشتر این مساجد طی 20 سال اخیر ساخته شده اند. علت این امر این است که شیعیان از نظر مالی بسیار رشد کرده اند، از این رو می توانند ضمن خرید زمین، مساجدی ویژه خود بنا کنند.

بیشتر شیعیان امریکا از مهاجران عراق، افغانستان، عربستان و پاکستان هستند.

رشد و گسترش شیعیان در آمریکا باعث شد تا مسجدی ویژه آنها تأسیس شود؛ پیشتر مسجدی ویژه آنها وجود نداشته است .

