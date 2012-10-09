جنگ تجاری آمریکا با چین/ بی اعتمادی روزافزون واشنگتن به پکن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فاینشنال تایمز" آلمان در گزارشی نوشت: آمریکاییها به چینی که قدرت آن در حال افزایش است بی اعتمادند. یک کمیسیون امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا دو شرکت بزرگ مخابراتی چینی "هوآوی" و "زد تی ای" را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانسته است. به این ترتیب آمریکا یک جنگ تجاری با چین را ریسک می کند.

این کمیسون امنیتی در گزارشی که روز گذشته بعد از انجام بررسی های یک ساله منتشر شد خواستار تحریم این شرکتهای مخابراتی چینی در آمریکا شد. این مسئله بی اعتمادی عمیق آمریکا در برابر چین که آن را به عنوان یک رقیب بی انصاف که در حال تبدیل شدن به قدرت جهانی است ارزیابی می کند نشان می دهد.

به این شرکتهای مخابراتی چینی این انتقاد وارد می شود که می توانند تولیدات خود را با کمکهای دولتی زیر قیمت بازار ارائه دهند. از طرف دیگر آمریکا شرکتهای مخابراتی "هوآوی" و "زد تی آی" را به عنوان ید طولانی دولت چین ارزیابی می کند.

این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: ترسها و نگرانیها از چین موضوعی بود که در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا هم مورد توجه قرار گرفت. باراک اوباما و رقیب وی رامنی با سخنوریهای ضد چینی از یکدیگر سبقت می گرفتند و این کشور را تهدید به قطعنامه های تجاری می کردند.

به نوشته "فاینشنال تایمز" آلمان شرکتهای چینی سالهاست که علیه سیستم های امنیتی در آمریکا مبارزه می کنند. همین یک هفته پیش بود که اوباما شخصا ساخت یک تاسیسات تولید برق بادی چینی در ایالت "اورگون" آمریکا را به دلیل ملاحظات مربوط به امنیت ممنوع اعلام کرد.

در گزارش کمیسیون امنیتی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین آمده است که ما نمی توانیم از این مسئله اطمینان حاصل کنیم که این شرکتهای مخابراتی چینی تحت نفوذ دولت نیستند.

روزنامه فاینشنال تایمز آلمان در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: واشنگتن از سال 2008 چندین پروژه مخابراتی شرکت "هوآوی" چین را ممنوع اعلام کرده است.

