دانشگاه آزاد رودهن شعبه باشگاه پژوهشگران جوان شرق استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه باشگاه پژوهشگران جوان روز سه شنبه با حضور کریم زارع مشاور ریاست سازمان مرکزی دانشگاه و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، علی مرجانی معاون پژوهشی باشگاه، علیرضا ایرانبخش رئیس واحد رودهن، وزیری معاون پژوهشی واحد رودهن، ثابت رئیس باشگاه پژوهشگران جوان رودهن و اعضای باشگاه پژوهشگران رودهن تشکیل شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با عنایت به قابلیتهای این واحد دانشگاهی درخواست کرد تا واحد رودهن به عنوان شعبه باشگاه در شرق استان تهران انتخاب شود که این موضوع مورد موافقت زارع قرار گرفت.

همچنین علیرضا ایرانبخش با تأکید بر جذب حداکثری دانشجویان، مشکلات جذب نیروی عظیم دانش آموزی منطقه را بر اساس مشکلات آیین نامه ای موجود نقد کرده و ضمن درخواست تغییر این موضوعات دست و پاگیر که باشگاه را از اهداف اصلی خود در جذب، هدایت، حمایت نخبگان باز می دارد، خواستار اقدام عاجل نسبت به رفع این مشکلات بروکراتیک شد.

ایجاد مرکز 24 ساعته پژوهشی، رفاهی، آموزشی، برای پژوهشگران رودهن

وی اظهار داشت: با توضیحات ارائه شده و طرح واحد در راستای ایجاد یک مرکز 24 ساعته پژوهشی، رفاهی، آموزشی، برای پژوهشگران مقرر شده تا با دریافت یک هکتار زمین از شورای شهر رودهن، مرکزی شایسته در این شهر برای این منظور در نظر گرفته شود.

رئیس شورای شهر رودهن که در جلسه حضور داشتند موافقت خود را در رابطه با موضوع زمین واگذاری اعلام و مقرر شد مشارالیه با مطالعه وضعیت موجود زمین مناسبی را برای این منظور به واحد معرفی کند.

ایجاد مراکز رشد مربوط به اعضای باشگاه، فراهم آوردن زمینه های استفاده بهینه اعضا از کتابخانه دیجیتال و خدمات 24 ساعته، تسریع بررسی مدارک اعضای ادب، اقدام برای نزدیک سازی انجمنهای علمی و اعضای باشگاه از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

105 نفر در باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهــن عضو هستند

ایرانبخش ادامه داد: در حال حاضر 105 نفر در باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهــن عضو هستند، سه نفرآنها عضو ادب و از استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و از مفاخر دانشگاه هستند، پنج نفر نیز متقاضی هستند که پرونده شان در سازمان مرکزی دانشگاه در حال بررسی است.

وی گفت: 10 مقاله ISI و پنج مقاله علمی - پژوهشی در سال 1391 داشتیم، تا کنون 60 طرح پژوهشی در باشگاه انجام و هشت طرح نیز در فرایند اجراست که این امر نشان می دهد چه استعداد و پتانسیل عظیمی در این جمعیت دانشجویی و پژوهشگران جوان واحد نهفته است.

725 عضواستعدادهای درخشان در باشگاه پژوهشگران جوان کشور عضو هستند

در ادامه رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بسیار خوشحال هستم که در میان استادان و دانشجویان باشگاه پژوهشگران جوان رودهن حضور دارم.

کریم زارع افزود: 725 عضو استعدادهای درخشان در باشگاه پژوهشگران جوان کشور عضو هستند و دانشجویان باید صخره ها را بشکافند و به سمت پژوهش علمی حرکت کنند.

باشگاه پژوهشگران جوان محلی برای سازندگی است

وی تصریح کرد: باشگاه پژوهشگران جوان محلی برای سازندگی است، باشگاه پژوهشگران جوان محلی برای سازندگی و پرورش بوعلی سیناها و قاضی طباطبایی هاست.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: مدیریت زمان، حرکت نرم افزاری و سخت افزاری، تشکیل اتاق فکر از اقدامات جدید باشگاه پژوهشگران جوان است.

زارع با تأیید طرحهای ارائه شده توسط واحد، ضمن قدردانی از همه افرادی که در اعتلای پژوهش واحد تلاش قابل قبولی داشته اند بیان داشت: تنها دانشگاهی که مجموعه مقالات باشگاه را چاپ کرده واحد رودهن بوده این موضوع نشان دهنده همت بالای این عزیزان است.

وی اضافه کرد: مانند هر مرکز رو به رشد دیگری ایراداتی نیز هست و می تواند باشد که باید با مشورت و همکاری حل و فصل شود.