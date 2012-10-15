جایزه ایرج افشار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار چندی پیش در مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی تشکیل جلسه داده و تصمیماتی درباره فعالیتهای آتی آن اتخاذ کرده است.
در این جلسه که سیدکاظم موسوی بجنوردی، کامران فانی، کاوه بیات، سید فرید قاسمی، سیدعلی آلداود، عنایت الله مجیدی و نیز آرش و بهرام افشار (فرزندان ایران افشار) در آن حضور داشتهاند، هیئت امنا تصمیم گرفت جایزهای با نام ایرج افشار تاسیس کند.
بر این اساس مقرر شد این جایزه در موضوع کتابداری و از جانب فرزندانِ زندهیاد افشار راهاندازی و در آینده نزدیک هم ضوابط و آییننامه آن تدوین و به هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار ارائه شود.
تاکنون اطلاعات بیشتری از کم و کیف این جایزه، ویژگی آثار، داوران و نحوه داوری آثار به دست نیامده است.
در جلسه مذکور همچنین هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار بر تدوین و چاپ مقالههای چاپ شده این ایرانشناس فقید در قالب کتابهایی تاکید شده است.
تدوین و آمادهسازی و چاپ «یادداشتهای گاهشماری و فهرست تفصیلی منابع آن» تالیف سیدحسن تقیزاده از دیگر مواردی بوده که در جلسه مذکور مطرح شده است.
بر این اساس مقرر شد این اثر - که در قالب مجموعه ایرج افشار به مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسلامی سپرده شده، برای تدوین و تنظیم یادداشتهای آن جهت چاپ، به یک فرد خِبره سپرده شود.
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