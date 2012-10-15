  1. فرهنگ و ادب
۲۴ مهر ۱۳۹۱، ۸:۰۱

جایزه ایرج افشار کلید خورد

جایزه ایرج افشار کلید خورد

هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار تصمیم به تاسیس جایزه‌ای در حوزه کتابداری به نام این استاد فقید رشته کتابشناسی گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار چندی پیش در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی تشکیل جلسه داده و تصمیماتی درباره فعالیت‌های آتی آن اتخاذ کرده است.

در این جلسه که سیدکاظم موسوی بجنوردی، کامران فانی، کاوه بیات، سید فرید قاسمی، سیدعلی آل‌داود، عنایت الله مجیدی و نیز آرش و بهرام افشار (فرزندان ایران افشار) در آن حضور داشته‌اند، هیئت امنا تصمیم گرفت جایزه‌ای با نام ایرج افشار تاسیس کند.

بر این اساس مقرر شد این جایزه در موضوع کتابداری و از جانب فرزندانِ زنده‌یاد افشار راه‌اندازی و در آینده نزدیک هم ضوابط و آیین‌نامه آن تدوین و به هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار ارائه شود.

تاکنون اطلاعات بیشتری از کم و کیف این جایزه، ویژگی آثار، داوران و نحوه داوری آثار به دست نیامده است.

در جلسه مذکور همچنین هیئت امنای گنجینه پژوهشی ایرج افشار بر تدوین و چاپ مقاله‌های چاپ شده این ایرانشناس فقید در قالب کتاب‌هایی تاکید شده است.

تدوین و آماده‌سازی و چاپ «یادداشتهای گاه‌شماری و فهرست تفصیلی منابع آن» تالیف سیدحسن تقی‌زاده از دیگر مواردی بوده که در جلسه مذکور مطرح شده است.

بر این اساس مقرر شد این اثر - که در قالب مجموعه ایرج افشار به مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی سپرده شده، برای تدوین و تنظیم یادداشت‌های آن جهت چاپ، به یک فرد خِبره سپرده شود.

کد مطلب 1718406

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