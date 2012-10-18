به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کاظم رجایی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع پاسداران در نمازخانه سیدالشهدا(ع) ناحیه مقاومت بسیج نیشابور اظهارکرد: برخی این آداب و رسوم بیجا و هزینه بر را وارد جامعه کردهاند و به همین دلیل امروز صفا و صمیمیت در بسیاری از زندگیها کم شده است.
وی با انتقاد شدید از مهریه بالا برای دختران اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از خانوادههای ارزشی نیز گرفتار همین مهریه بالا شده و هماکنون با مشکل روبرو هستند.
امام جمعه موقت نیشابور با بیان اینکه زندگیها در جامعه از زندگی حضرت علی(ع) و فاطمه (س) فاصله زیادی گرفته است، تاکید کرد: باید شیعیان الگوی زندگی خود را این مزدوج آسمانی قرار دهند، نه اینکه اسیر رسوم پوچ و غلط شوند.
رجایی بیان داشت: هر چند در زندگی حضرت علی(ع) و فاطمه (س) مادیات کم بود ولی ثمره زندگی آنان چهار فرزندی شد که عصاره هستی هستند.
وی زندگیهای امروزه را برخلاف زندگی اهل بیت(ع) دانست و عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از زندگیها ابتدا با دروغ، فریب و ناخالصی آغاز میشود و بعد با مشکل روبرو میشوند.
این مقام روحانی از مشکلات و سختیهای مقابل راه ازدواج جوانان انتقاد کرد و گفت: چه کسی گفته که باید تمام وسایل زندگی کامل باشد تا زندگی شروع شود.
رجایی عنوان کرد: آیا واقعا با امکانات کم یا صفر نمیتوان زندگی مشترک را شروع کرد و بعد با همت، زن و شوهر به همه چیز برسند.
وی بالا رفتن سن ازدواج را ریشه بسیاری از فسادها در جامعه عنوان و تصریح کرد: مسئولان کشور و خانوادهها همگی مسئول مشکلات به وجود آمده برای جوانان هستند.
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