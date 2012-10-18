بدون اتکاء به نفت قادریم کشور را اداره کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح سه تقاطع غیر هم سطح شهرداری که دراستانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: تحولاتی که در برخی شهرهای کشور مانند تهران، اصفهان و قزوین در حال وقوع است ریشه در تحولات ساختاری دارد که زمینه تغیرات توسعه ای را در آینده فراهم کرده است.

وی افزود: در این تحول ساختاری کار به دست مردم سپرده شده است و با انتخاب شوراها اداره شهرها بخوبی انجام شده است.

قزوین؛ موفق در واگذاری کارها به مردم

ابوترابی فرد تصریح کرد: هر چند برخی کشورهای جهان در کار شورایی سابقه 500 ساله دارند و این کار در کشورمان نوپا و جدید تلقی می شود اما برخی استانها بخوبی از این فرصت و توانمندی بهره برده اند و قزوین بالاترین ضریب موفقیت در واگذاری کارها به شوراها را دارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه در استان قزوین در زمینه شوراها با کمترین مشکل مواجه بودیم و قزوین از شوراهای موفق است که با داشتن شهردار و رئیس شورایی متعهد و با تجربه توانسته مسیر تحول را بخوبی طی کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با انتخاب مدیران کارآمد و با تجربه می توان تحول را رقم زد و به موفقیت های زیادی رسید.

این نماینده مجلس افزود: مدیریت اجرایی کشور هر چند به واسطه تحولات اقتصادی و تنگناهایی که دشمن ایجاد کرده با چالش روبروست و کاهش بودجه های عمرانی مشکل ساز شده اما شهرداری قزوین بخوبی توانسته با همان شتاب سابق روند فعالیتهای عمرانی را در سطح شهر ادامه دهد.

وی گفت: یکی از علتهای موفقت شهرداری هایی مانند تهران و قزوین عدم وابستگی به درآمدهای نفتی است به طوری که شهرداری تهران با داشتن 15 هزار میلیارد تومان که معادل اعتبار عمرانی کشور است قادر شده کارهای بزرگی را بدون وقفه انجام دهد.

ابوترابی فرد اظهارداشت: جذب بیش از 100 میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی توسط شهرداری قزوین از طریق فروش اوراق مشارکت و نیز مشارکت 380 میلیارد تومانی بخش خصوصی در سال گذشته بیانگر رشد 200 درصدی فعالیتها و سرمایه گذاری است که موجب رفاه مردم می شود.

وی با بیان اینکه اقدامات و برنامه‌ ریزی شورای اسلامی شهر و شهردار قزوین ستودنی است بیان کرد: شهرداری قزوین امسال با بودجه 347 میلیارد تومانی و در سال گذشته با بودجه 374 میلیارد تومانی توانست نسبت به سال 87 با بودجه 65 میلیارد تومانی تحول بی‌ نظیری را در شهر قزوین ایجاد کند و این تحول بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بوده و ارزشمند است.

شرایط فعلی بهترین فرصت برای قطع وابستگی نفتی است

ابوترابی فرد گفت: شرایط کنونی بهترین فرصت طلایی برای تحول اقتصادی ایران است که می توانیم در کوتاهترین زمان به درآمدهای واقعی دسترسی یافته و از منابع فروش نفت به عنوان یک سرمایه ماندگار و پشتوانه اقتصاد کشور استفاده کنیم.

وی بیان کرد: زمانی تامین بودجه جاری و عمرانی شهرداری ها نگران کننده بود اما امروز به واسطه تصمیم های درست شوراها و انتخاب شهرداران توانمند ظرفیت بزرگی برای اجرای طرحهای عمرانی بدون اتکاء به درآمدهای نفتی ایجاد شده که بخش دولتی نیز باید از این تجربه مدیریتی استفاده کند زیرا آنچه در شهرداریها رخ داده نمونه ای از ظرفیت ایران است.

ابوترابی فرد بیان کرد: متاسفانه وابستگی به نفت ما را از پرداختن به ظرفیت های بالقوه و بالفعل دور کرده است که باید در این زمینه بازنگری شود.

بدون نفت کشور را اداره می کنیم

وی افزود: دنیا باید بداند ظرفیت ایران بسیار بالاست و کشور غنی هستیم و علاوه بر ثروت های کهن تاریخی از دل این سرزمین ثروت می جوشد که باید به یک ثروت مولد تبدیل شود و ما قادریم بدون درآمدهای نفتی کشور را اداره کنیم و زندگی بهتری داشته باشیم.

کشورهایی که امروز نفت ما را تحریم کرده اند باید تصمیم بگیریم تا دیگر هرگز به آنها نفت نفروشیم زیرا دنیا در آینده با نیاز شدید انرژی روبروست و باز هم سراغ ایران خواهند آمد.

ابوترابی فرد ضمن تشکر و تقدیر از خدمات ارزشمند شهردار و شورای شهر در ساخت پلهای جدید تصریح کرد: در کنار فعالیت های عمرانی باید توجه به انسانیت و اخلاق و تربیت افراد متعهد در اولویت قرار گیرد و تعالی منزلت انسان و حفظ ارزشهای اسلامی و دینی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی گفت: امیدواریم با تعامل قوای سه گانه افق های روشنی در اقتصاد کشور گشوده شود.

در این مراسم از مسعود نصرتی شهردار و عباس ظاهری رویس شورای اسلامی شهر قزوین و مجریان ساخت پلها و تقاطع های غیر هم سطح با اهداء لوح تقدیر شد.