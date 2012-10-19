تصاویری میکروسکوپی از حشرات/ جنین خفاش و نوزاد مورچه

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر در مسابقه عکاسی میکروگرافی دنیای کوچک شرکت کرده اند که توسط شرکت نیکون که به تولید دوربین عکاسی و عدسی‌های اپتیک شناخته می شود، برگزار شد.

هدف از برگزاری این مسابقه یافتن چشمگیرترین تصاویر میکروسکوپی بود که توسط دانشمندان و هنرمندان گرفته شده است.

این مسابقه در سی و هشتمین سال برگزاری خود از داوطلبان دعوت کرده تا از میکروسکوپهای سبک معمولی استفاده کنند.

این تصویر توسط نیکولا راهم از بوداپست مجارستان نشان دهنده یک زنبور انگلی است که به دوربین خیره شده است

دوریت هاکمن محقق دانشگاه کمبریج است جنین خفاش ماستیف سیاه را در دوربین میکروسکوپی خود قاب گرفته است

هارولد تیلور از کنزورث بریتانیا این تصویر را از صورت یک عنکبوت خانگی در مسابقه ارائه کرده است

این تصویر توسط گیر درانج نشان دهنده مورچه ای است که نوزاد خود را حمل می کند

نوزاد حشره کرم میوه توسط دکتر اندرو وللی ارائه شده که به نظر می رسد از شادی درحال پرش است

کسی هست که بتواند اتوی مو را برای این پشه که تصویر آن توسط دکتر دیوید میتلند ارائه شده، به برق بزند؟

این تصویر توسط راف گریم نشان دهنده سر یک حشره بال توری است

حرکت عنکبوتهای تازه متولد شده از والتر پیوکوالسکی

در تصویر دیگری از گیر درانج، به نظر می رسد یک مورچه مورچه دیگر را سرزنش می کند

دکتر وارد استرانگ این تصویر را از نوزاد مگس ارائه کرده است

تصویر گیلس سان مارتین نشان دهنده یک کرم انگلی است که به زنبورهای عسل حمله می کند

مسابقه دنیای کوچک طی چند دهه به یک نمایشگاه پیشرو برای عکاسان میکروگرافی از عرصه های مختلف تبدیل شده است. این تصاویر از داوطلبان شرکت در رقابت سال 2012 انتخاب شده و قرار است برنده آن هفته آینده اعلام شود.

نیکون اعلام کرد: عکاسی میکروگرافی تکنیکی است که برای صنعت و علم از اهمیت بالایی برخوردار است. اما یک عکس میکروگرافی خوب نیز تصویری است که ساختار، رنگ، ترکیب و محتوای آن هم از زیبایی برخوردار است و هم مخاطب را به چندین سطح از درک و تقدیر می رساند.

شرکت در این مسابقه برای هرکس که علاقمند به عکاسی از طریق میکروسکوپ بوده آزاد است.

براساس اعلام برگزار کننده، تصاویر از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا به این مسابقه ارسال شده و برندگان هم از میان افراد حرفه ای و هم از میان افراد غیر حرفه ای انتخاب می شوند.

آلن باککیلون این تصویر را از یک کرم انگلی که به زنبورهای عسل حمله می کند ارائه کرده است

بخشهایی از سوسک بدن تخت Cucujus cinnaberinus که توسط نیکولا راهم گرفته شده

سدخونی مغز جنین یک ماهی دانیوی گورخری



تصویر گرد گونتر نشان دهنده نوزاد یک شانه دار دریایی

تصویر رالف گریم از سر یک پشه

تصویری از چائو ژانگ از پکن، چین نشان دهنده سر و خرطوم یک شپش است