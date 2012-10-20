برگزاری جشن ازدواج برای 50 جوان البرزی

دبیر برگزاری جشنواره پیوند آسمانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این جشنواره با هدف تحقق این مهم همچنین ترغیب و ایجاد انگیزه به منظور گرایش حداکثری جوانان به ازدواج برگزار می شود، ضمن آنکه جشنواره " پیوند آسمانی " سعی در نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان بین زوج های جوان را دنبال می کند.

هادی خلیلی با اشاره به آمار طلاق در جامعه اظهار داشت: پیشگیری از این مهم به عنوان یکی از بحران های اجتماعی، امری است که برنامه های کلانی را به خود اختصاص داده است و دستگاه های اجرایی می توانند در اثر گذاری هر چه بیشتر برنامه های تدوین شده با موضوع ازدواج آسان، نقش داشته باشند و باید برای از بین بردن موانع ازدواج همچنین ایجاد زمینه های مناسب ازدواج به هنگام و آسان تلاش کنند.

خلیلی با عنوان اینکه، معضل ازدواج های ناموفق محدود به شهر و موقعیت مکانی خاصی نمی شود، تاکید کرد: دستگاه های اجرایی متولی فرهنگ باید اهتمام ویژه ای برای فرهنگسازی ازدواج آسان بین جوانان داشته باشند.

وی با بیان اینکه، معضلات اجتماعی ناشی از بروز خلاء های فرهنگی می باشد بر آسیب شناسی فرهنگی توسط مسئولان کلان فرهنگی تاکید کرد.

این مسئول در تشریح نحوه برگزاری جشنواره " پیوند آسمانی " با بیان اینکه، این جشنواره با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، امور بانوان استانداری، اداره ارشاد، کار و تعاون، صندوق مهر رضا (ع)، اداره بهزیستی و ... برگزار می شود، گفت: جشنواره پیوند برای گروه سنی 15 تا 29 سالی که طی سال گذشته ازدواج کرده اند همچنین زوج هایی که در سال جاری ازدواج کرده و یا قصد ازدواج دارند، برگزار می شود.

خلیلی با اشاره به نزدیکی دو مناسبت هفته ازدواج و تربیت بدنی اظهارداشت: جشنواره پیوند به مناسبت ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) روز سی ام مهرماه جاری در محل اداره ارشاد برگزار می شود.

وی آمار متقاضیان شرک در جشنواره پیوند آسمانی را 70 زوج عنوان کرد.

وی با بیان اینکه، برگزاری جشنواره " پیوند آسمانی " یکی از مصوبات ستاد ساماندهی است، بیان کرد: اختصاص دو هزار واحد مسکونی مسکن مهر و در اولویت قرار دادن زوج های جوانی که همسو با اهداف و سیاست های اداره کل ورزش و جوانان مبنی بر اشاعه و ترویج ازدواج آسان و بهنگام، تشکیل خانواده داده اند، از دیگر مصوبات ستاد ساماندهی است.

این مسئول بیان کرد: اولویت تحویل مسکن مهر با 50 زوج جوانی که زندگی مشترک خود را با شرایط بسیار آسان و با مهریه پایین آغاز کرده اند، می باشد.

خلیلی، ارائه، تسهیلات از جمله وام، مسکن مهر و حواله های نقدی را از دیگر مصوبات ستاد ساماندهی جوانان ذکر کرد و گفت: ایجاد اشتغال و ارائه وام خود اشتغالی تا سقف 15 میلیون تومان از دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده برای زوج های جوان است که به عنوان یکی از مصوبه های ستاد ساماندهی قابل اجرا می باشد.

وی در پایان اظهار داشت: جشنواره " پیوند آسمانی " سی ام مهرماه جاری به مناسبت هفته ازدواج از ساعت 14 تا 17در سالن اداره ارشاد اسلامی البرز برگزار می شود.