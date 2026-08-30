دیلمی: اتحاد امت احمد(ص) یک ضرورت نبوی است

حجتالاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در هدایت و رستگاری بشر اظهار کرد: سیره پیامبر اعظم، تجلیگاه تزکیه، تعلیم، تربیت و رستگاری و محور مبارزاتی جبهه حق در طول تاریخ است پیامبر اکرم(ص) پس از بعثت، برای تحقق حاکمیت الهی و دینی در جامعه، مسیرهای مختلفی را دنبال کردند.
وی افزود: جهاد فرهنگی و تبلیغی، جهاد سیاسی و جهاد نظامی از مهمترین محورهایی بود که پیامبر اکرم(ص) در مسیر رسالت خود دنبال کردند و هدف اصلی همه این اقدامات، ساخت جامعهای مبتنی بر توحید، عدالت، اخلاق و ارزشهای الهی بود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت خود دو رویکرد اساسی را همزمان دنبال میکردند؛ در برابر جریان کفر و ظلم، سرسختانه و با استواری و ایستادگی میایستادند و در مواجهه با مؤمنان و مسلمانان، رحمت، مهربانی و عطوفت را مبنا قرار میدادند.
دیلمی با بیان اینکه یکی از دشوارترین عرصههای جهاد پیامبر(ص)، ایجاد انسجام و وحدت در جامعه اسلامی بود، گفت: پیامبر اکرم(ص) تلاش کردند مسلمانان را بر محور توحید و ولایت گرد هم آورند و با تفکرات و ساختارهای طبقاتی و تبعیضآمیز که ریشه در جاهلیت و حرکت جبهه نفاق و کفر داشت، مقابله کنند.
وی ادامه داد: در جامعه آن روز، نظام طبقاتی، تبعیض و بردهداری رواج داشت و جایگاه اجتماعی افراد تا حد زیادی بر اساس ثروت، قدرت و موقعیت خانوادگی آنان تعیین میشد، اما پیامبر اکرم(ص) این معیارها را به چالش کشیدند و معیار ارزشمندی انسان را ایمان، تقوا و فضیلت و جهاد قرار دادند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پیامهای سیره نبوی ، مقابله با نگاههای جاهلی و احیای کرامت انسانی بود. پیامبر(ص) جامعهای را پایهگذاری کردند که در آن تفاخر به ثروت، قومیت و جایگاه اجتماعی جای خود را به برادری، عدالت و تقوا میداد.
دیلمی با تأکید بر اینکه تحقق حاکمیت الهی و ایجاد انسجام در جامعه اسلامی از اهداف اساسی پیامبر اکرم(ص) بود، اظهار کرد: سیره نبوی نشان میدهد که جامعه دینی بدون وحدت و انسجام و دشمن شناسی و مقاومت نمیتواند در مسیر تحقق اهداف الهی حرکت کند؛ از این رو، پیامبر(ص) همواره بر ایجاد همبستگی میان مسلمانان و مقابله با عوامل تفرقه و مقابله با جریان کفر و شرک تأکید داشتند.
وی افزود: امروز نیز امت احمد (ص) برای عبور از چالشها و حرکت در مسیر پیشرفت و تمدنسازی، بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و بهرهگیری از اصولی همچون، جهاد و مبارزه، زیست توحیدی، عدالت خواهی و تعمیق مبانی وحدت و دشمن شناسی نیاز دارد.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر آموزههای اسلامی و سیره نبوی، فاطمی و علوی، تلاش کرده است زمینه بسط فرهنگ مقاومت، ایثار شهادت و انسجام و وحدت جامعه دینی را در داخل کشور و در سطح جهان اسلام تقویت کند.
دیلمی تأکید کرد: حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی زمانی امکانپذیر خواهد بود که جامعه اسلامی در کنار حفظ ارزشهای دینی، بر مشترکات خود تأکید کرده و با تقویت وحدت، انسجام و روحیه همدلی، در برابر جریانهای تفرقهافکن و دشمنان امت اسلامی، مقاومت و ایستادگی کند.
نظر شما