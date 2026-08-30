همزمان با هفته دولت ۴۵ طرح ۸۰۰ میلیاردی در اصلاندوز افتتاح شد

یاسر ندایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت یادآور رشادت، ایثار و خدمت صادقانه این دو شهید بزرگوار است و باید الگوی خدمتگزاری آنان سرلوحه فعالیت مدیران قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت عملکرد مؤثر مدیران افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام مؤثر و بازخورد مثبت از سوی مدیران است و مطالبات واقعی مردم باید با تصمیمگیری مناسب و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و حلوفصل شود.
فرماندار اصلاندوز با تأکید بر اینکه مدیریت باید در میدان و در میان مردم باشد، تصریح کرد: مدیران باید مسائل و مشکلات را از نزدیک بررسی کرده و برای رفع آنها تصمیمات عملی و مؤثر اتخاذ کنند.
ندایی با اشاره به ظرفیتهای متعدد شهرستان اصلاندوز خاطرنشان کرد: ظرفیتهای شهرستان بسیار زیاد است، اما آنگونه که شایسته و بایسته است از این توانمندیها استفاده نشده و باید با برنامهریزی و همافزایی بیشتر، زمینه بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای شهرستان فراهم شود.
فرماندار اصلاندوز همچنین از بهرهبرداری از ۴۵ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: مجموع ارزش این طرحها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان است و اجرای آنها میتواند در ارتقای زیرساختها، افزایش خدماترسانی و توسعه اقتصادی شهرستان مؤثر باشد.
وی عنوان کرد: لاینینگ کانال مغان به طول ۵ کیلومتر با هزینهکرد ۳۰۰ میلیارد تومان، شبکه آبرسانی ۶ روستای تابعه شهرستان با هزینهکرد بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، راهاندازی آزمایشگاه سلامت بخش خصوصی با سرمایهگذاری بالغ بر ۴ میلیارد تومان و اجرای طرح دامداری با سرمایهگذاری ۲۱ میلیارد تومان نمونه های از پروژه ها و طرح های افتتاحی هفته دولت در شهرستان اصلاندوز است.
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