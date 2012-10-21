به گزارش خبرگزاری مهر، یک دادگاه عالی اجرایی در شهر مونستر آلمان با ادعای یکی از شهروندان آلمان که اظهار داشته بود برخورد دهنده بزرگ هادرون در نهایت سیاره زمین را نبود می کند، مخالفت کرده است.

تلاشهای این زن برای متوقف کردن فعالیتهای برخورد دهنده هادرون در یک دادگاه سوئیس نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.

براساس حکم وزارت دادگستی راین وستفالن شمالی، در بررسی امنیت برخورد دهنده بزرگ هادرون و خطرات این برخورد دهنده پروتن می توان گفت که این مسئله غیر ممکن است.

برخورد دهنده بزرگ هادرون بین مرز فرانسه و سوئیس قرار دارد و در 27 کیلومتری زیر زمین قرار گرفته که به عنوان یک برخورد دهنده ذرات در سرعت بالا کارمی کند. هدف از فعالیت این برخورد دهنده حل رازهایی درباره انفجار بزرگ، ماهیت جرم و سایر پرسشهای بنیادین فیزیک است.

اخیرا این برخورد دهنده در اخبار برای کشف احتمالی بوزون هیگز که توضیحی برای جرم دار شدن ماده است به کرات مورد اشاره قرار گرفته است.

پیش از سال 2010 که صحبت از این برخورد دهنده هنوز چندان برسر زبانها نبود، برخی از مخالفان نسبت به این امر که فعالیت این دستگاه می تواند تبعات فاجعه باری داشته باشد، ابراز نگرانی کردند.

یکی از باورهای عمومی این است که این برخورد دهنده سیاه چاله های کوچکی تولید می کند که سرانجام زمین را در خود می بلعد. این باور توسط کارشناسان به عنوان امری محال توصیف شد. حتی اگر هم این برخورد دهنده بتواند سیاه چاله های میکروسکوپی تولید کند، این سیاه چاله ها ظرف یک تریلیونم و یا یک میلیونم ثانیه تبخیر می شوند.

یکی دیگر از این نظریات این است که برخورد دهنده بزرگ هادرون strangelet تولید می کند، یک ذره فرضی که می تواند هرچه را که لمس کند به تعداد بیشتری strangelet تبدیل کند.

چنین نظریاتی در پرتو فعالیت بدون هیچ حادثه ای در هادرون از بین رفته اند.