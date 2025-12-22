امیدی راد: ۳ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در جواهردشت کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیدی راد بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله از مسئول پایگاه حفاظتی شهرستان رودسر و مستندات موجود، تردد یک خودروی مشکوک در منطقه جواهردشت مشاهده شد، که بلافاصله هماهنگی‌های لازم با ضابطین پاسگاه انتظامی واجارگاه صورت گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: در پی برقراری ایست بازرسی و توقیف خودروی مذکور، مأموران موفق به کشف و ضبط سه دستگاه فلزیاب غیرمجاز شدند. در این عملیات که ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ آذرماه انجام شد، سه نفر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

او افزود با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهمین، مشمول بند ۲ و ۸ آئین نامه اجرای هیأت محترم وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی از سوی مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع جهت امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

امیدی‌راد با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث‌فرهنگی استان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به نزدیک‌ترین پایگاه حفاظتی اطلاع دهند.