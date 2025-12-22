  1. استانها
  2. گیلان
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

امیدی راد: ۳ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در جواهردشت کشف و ضبط شد

امیدی راد: ۳ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در جواهردشت کشف و ضبط شد

رشت- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از کشف و ضبط ۳ دستگاه فلزیاب غیرمجاز در جواهردشت رودسر خبر داد و گفت: در این رابطه ۳ نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیدی راد بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های واصله از مسئول پایگاه حفاظتی شهرستان رودسر و مستندات موجود، تردد یک خودروی مشکوک در منطقه جواهردشت مشاهده شد، که بلافاصله هماهنگی‌های لازم با ضابطین پاسگاه انتظامی واجارگاه صورت گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: در پی برقراری ایست بازرسی و توقیف خودروی مذکور، مأموران موفق به کشف و ضبط سه دستگاه فلزیاب غیرمجاز شدند. در این عملیات که ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۴ آذرماه انجام شد، سه نفر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

او افزود با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهمین، مشمول بند ۲ و ۸ آئین نامه اجرای هیأت محترم وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی از سوی مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزاتخانه متبوع جهت امحاء به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.

امیدی‌راد با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و صیانت از میراث‌فرهنگی استان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به نزدیک‌ترین پایگاه حفاظتی اطلاع دهند.

کد خبر 6698338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها