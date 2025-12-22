علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال‌ها است زمینی برای ساختمان انتقال خون در گرمسار اختصاص داده شده بود، تاکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم پیگیری‌های جدی، این زمینه به راه و شهرسازی عودت داده شد

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و اقداماتی که در مجموعه فرمانداری گرمسار و اداره کل انتقال خون استان سمنان انجام شد خوشبختانه این زمین دوباره احیا شده است.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه با معاونت فنی سازمان انتقال خون کشور نیز مذاکراتی صورت گرفته است، ابراز داشت: نقشه‌ای برای ساختمان انتقال خون گرمسار تهیه و حتی مشاور هم مشخص شده است.

همتی با بیان اینکه امیدوار هستیم که به زودی ساختمان انتقال خون گرمسار در دو طبقه و ۹۰۰ متر مربع زیربنا در شهرک لاله کلنگ زنی خواهد شد، افزود: در این طرح همچنین خیران گرمساری هم به کمک آمده‌اند تا بتوانیم این ساختمان را زودتر بسازیم.

وی افزود: ما نیز در مجموعه فرمانداری گرمسار با اعتبارات شهرستانی، استانی و ملی نیز ساخت این ساختمان را دنبال خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان گرمسار: پایگاه جدید انتقال خون شهرستان، مرکزی پیشرفته در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع و با زیربنای ۹۰۰ مترمربع احداث و در آینده نزدیک، معین استان‌های سمنان و تهران در حوادث احتمالی خواهد بود.