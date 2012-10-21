آخرین زائران ایرانی به مکه رسیدند/ حضور زائران 160 کشور در سرزمین وحی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، با فرود آخرین هواپیمائی ایرانی، آخرین کاروان زائران ایرانی هم پای در فرودگاه جده گذاشته اند تا جمعیت ایرانیان در سرزمین وحی به 75 هزار زائر افزایش یابد.



آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که علاوه بر 75 هزار زائر ایرانی، برای حج سال جاری حدود سه هزار ایرانی مقیم در خارج کشور هم به مکه مکرمه مشرف شده اند.



در مجموع همزمان با آغاز مناسک حج از روز چهارم آبان ماه سال جاری زائرانی از 160 کشور جهان خود را برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی رسانده اند.



در مراسم حج امسال پیش بینی می‌شود بیش از سه میلیون زائر حضور یابند که در این میان یک میلیون و 600 هزار زائر از عربستان و مابقی از دیگر کشورهای جهان هستند.



در همین حال وزارت کشور عربستان همچنین در گزارشی اعلام کرد: امسال بیش از یک میلیارد ریال سعودی برای راه‌اندازی امکانات رفاهی زائران در "منا و عرفات" هزینه شده تا زائران با کمترین میزان مشکلات در زمان اقامت در این دو مکان مقدس مواجه باشند.



مدتی قبل هم وزارت بهداشت عربستان از استقرار یک بیمارستان مجهز با 263 تخت بیمارستانی در منطقه عرفات خبر داده بود.



همچنین برای انجام مناسک حج تمتع سال جاری، امنیت زائران در عربستان سعودی توسط 26 هزار نیروی امنیتی در قالب 450 تیم با استفاده از تجهیزات پیشرفته همچون بالگرد و دستگاه‌های ماهواره‌ای تامین می‌شود.



وزیر بهداشت عربستان هم از استخدام 20 هزار نفر برای خدمات رسانی بهداشتی و پزشکی به زائران خبر داده که بخش قابل توجهی از آنها در فرودگاه جده مستقر بوده و به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمات رسانی به زائران با استفاده از دستگاه‌های مدرن هستند.