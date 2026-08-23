به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید بخشداری زمکان از توابع شهرستان ثلاث باباجانی با حضور حمید شرفی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان، ماموستاهای اهل سنت و معتمدان منطقه برگزار شد.
شرفی در این مراسم با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی ملی اظهار کرد: دشمنان ایران هر بار که برای ضربه زدن به کشور برنامهریزی کردهاند، با سد محکم اتحاد مردم در شهرها، روستاها و مناطق مرزی مواجه شدهاند.
وی افزود: مردم سرمایه اصلی دولت و مهمترین پشتوانه خدمترسانی هستند و هر اندازه ارتباط و اعتماد میان مردم و مسئولان تقویت شود، امکان حل مشکلات و حرکت در مسیر توسعه نیز بیشتر خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پرهیز از قومگرایی و اختلافافکنی گفت: در آموزههای پیامبر اکرم(ص)، معیار برتری انسانها تقواست و تفاوتهای قومی، مذهبی و فرهنگی برای شناخت یکدیگر است، نه ایجاد فاصله و برتریجویی.
شرفی خاطرنشان کرد: مردم کرمانشاه در مقاطع حساس کشور، بدون توجه به تفاوتهای قومی و مذهبی، در کنار یکدیگر از ایران دفاع کردهاند و همین همبستگی، محاسبات جریانهایی را که به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم هستند، ناکام گذاشته است.
وی با اشاره به نقش شهدا در تقویت انسجام ملی اظهار کرد: در کرمانشاه خون شهیدان اقوام و مذاهب مختلف در راه دفاع از ایران و آرمانهای الهی در هم آمیخته و شهدا را میتوان نمادهای ماندگار وحدت و همبستگی مردم دانست.
مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه همچنین از رشادتهای مردم ثلاث باباجانی در دوران دفاع مقدس یاد کرد و گفت: مردم این منطقه با بصیرت و شناخت درست از شرایط، در برابر تهدیدها ایستادند و در رخدادهای اخیر نیز وفاداری خود به کشور و دفاع از میهن را نشان دادند.
شرفی ادامه داد: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، همدلی و حضور مردم میتواند از سختترین بحرانها عبور کند و امروز نیز همین سرمایه اجتماعی، پشتوانه کشور برای عبور از چالشهای موجود است.
در پایان این مراسم، از خدمات حبیب هاشمی در دوران مسئولیت بخشداری زمکان تقدیر شد و میلاد عبدی به عنوان سرپرست جدید بخشداری زمکان معرفی شد.
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