موفقیت محققان کشور در ذخیره سازی انرژی با الکترودهای الیافی

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات آب و هوایی و کاهش میزان سوختهای فسیلی، حرکت به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر را ناگزیر کرده است به گونه ای که امروزه شاهد افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر از نور خورشد و باد و توسعه وسایل نقلیه الکتریکی یا وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی هستیم.

از سوی دیگر از آنجایی که در طول شب امکان دسترسی به نور خورشید وجود ندارد و باد نیز در مواقع ضروری شروع به وزیدن نمی ‌کند؛ سیستمهای ذخیره انرژی نقش مهمی را در تامین انرژی مورد نیاز کشورها دارند. از جمله این سیستم ها می توان به سیستمهای ذخیره انرژی الکتریکی از قبیل باتریها و خازنهای الکتروشیمیایی اشاره کرد.



در این راستا محققان دانشگاه تبریز با بهبود کارآیی خازنهای الکتروشیمیایی با استفاده از فناوری نانو گامهای موثری در زمینه ذخیره سازی انرژی برداشتند.



از آنجایی که تولید الکترود الیافی برای استفاده در خازنهای الکتروشیمیایی هدف اصلی این پژوهش بود، در این پژوهش محققان، الکترودهای الیافی متشکل از پلی ‌آنیلین، نانو لوله کربنی چند دیواره و نانو ذرات اکسید فلزی به روش ریسندگی "تر" تهیه کردند.

نتایج آزمایشهای به دست آمده از الکترود الیاف نشان داد که این الکترودها قادر به ذخیره سازی انرژی به میزان بالا هستند.



از الیاف تولیدی می ‌توان به عنوان الکترود در خازنهای الکتروشیمیایی استفاده کرد. این خازنها در بخشهای مختلف صنایع چون خودروهای الکتریکی، وسایل ارتباط دیجیتالی، دوربینهای دیجیتالی، تلفنهای همراه، خودروهای هیبریدی الکتریکی، ابزارهای الکتریکی، تکنیک لیزر پالسی کاربرد دارند.