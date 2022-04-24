به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، الکترود صفحهای برای مصارف الکتروشیمیایی، یک محصول پرکاربرد برای اندازهگیری پارامترهای الکترولیت در حوزه تحقیق و توسعه و آزمایشگاههای کنترل کیفی است.
امکان آنالیز در میزان بسیار کم الکترولیت در این دسته از الکترودها، با هدف آنالیز درجا، بستر توسعه انواع کیتهای تشخیصی را فراهم میکند.
یک شرکت دانش بنیان، گام نخست در تولید این الکترودها برای مصارف عمومی را به صورت کامل طی کرده است و در حال بررسی امکان توسعه این الکترودها بر پایه آنزیمهای مختلف برای تولید کیتها و نوارهای تشخیصی است.
این دسته از الکترودها یک محصول میانرشتهای محسوب میشوند که با استفاده از جوهرهای رسانای نانویی، امکان تولید الکترودهایی برای مقاصد آنالیزی و تشخیصی را فراهم کرده است.
به گفته امیر مهرابیان مدیر توسعه محصول و بازار یابی این شرکت دانش بنیان، یکی از کاربردهای بهروز و متداول این حوزه از فناوری، تولید الکترودهای یکبارمصرف بر بستر منعطف است. ایده ساخت این محصول با توجه به زیرساخت موجود تولیدی این شرکت و بازار ابتدایی نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ایران ساخت توسـط همکاران ستاد همگرا به این شرکت پیشنهاد شد و با توجه به چشمانداز توسعه این محصولات برای تولید کیتهای تشخیصی، اقدام به ورود به این عرصه و تولید نمونههای اولیه گرفته شد.
وی گفت: این محصول در حال حاضر تنها در چند کشور مطرح دنیا ساخته میشود که ایران در زمره این کشورها قرار گرفته است.
مهرابیان با بیان اینکه به طور عمده امکان انجام انواع آنالیزهای الکتروشیمیایی در آزمایشگاهها و واحدهای تحقیق و توسعه با کمک این الکترودها و ریدرهای استاندارد وجود دارد، گفت: همچنین در مقیاس صنعتی، واحدهای کنترل کیفی به ویژه در بخش آب و فاضلاب و آبزیپروری میتوانند مشتریان این محصول باشند.
وی خاطر نشان کرد: در تولید این محصول از فناوری نانو، فناوری الکترونیک چاپی و فناوری چاپ inkjet استفاده شده است. اما به صورت کلی فناوری اصلی و پایهای در تولید این محصول دانش توسعه جوهرهای رسانا هادی و نیمههادی است.
مدیر توسعه محصول و بازاریابی این شرکت دانش بنیان ادامه داد: چند کشور مطرح دنیا امکان تولید این محصول را دارند که مزیت اصلی این محصول قیمت بسیار پایینتر و امکان سفارشیسازی تولید در داخل کشور است. از آنجایی که این نوع الکترود یکبار مصرف است و برای آنالیز پارامترهای مختلف نیاز به تغییر ساختار امکان تولید در قیمتهای بهصرفه و بومیسازی تولید آن داخل کشور کمک بسزایی به صنعت و تحقیقات کشور میکند.
این محصول با حمایتهای مرکز راهبردی فناوریهای همگرا در مسیر تولید و توسعه قرار گرفته است.
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