دشمن به بهانه حقوق بشر دنبال حذف دین است

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا خلخالی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان میامی گفت: مقامات ارشد استان سمنان در تمام جلسات بر محرومیت زدایی شهرستان میامی تاکید دارند و امیدواریم با توجه به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بتوانیم مشکلات مردم این شهرستان کمتر شود.

وی با اشاره به موقعیت بسیار با اهمیت شهرستان میامی، افزود: مردم این شهرستان باید ضمن توجه به پرورش نیروهای خود به آینده شهرستان نیز توجه کرده واین نیروها را به استان بشناسانند.

وحدت و همدلی مهمترین عامل پیشرفت و توسعه

خلخالی مهم ترین عامل پیشرفت و توسعه کشور را وحدت و همدلی دانست و خاطرنشان کرد: دشمن نه با مردم ایران کار دارد و نه با کشور بلکه با آرمان ها و اهداف این انقلاب کار داشته و به دنبال حذف معنویت و دین است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان افزود: دشمن با باور دین مخالف است و برای جلوگیری از توسعه آن دست به هرکاری می زند.

خلخالی اظهار داشت: دشمنان هر بار با طرح بهانه ای از قبیل انرژی هسته ای، حقوق بشر و... به دنبال حذف دین هستند.

حقوق بشر را برای ماه چماق کرده اند

وی ضمن تاکید بر اینکه استکبار جهانی حقوق بشر را برای ما چُماق کرده است، گفت: این در حالی است که روزانه بسیاری از مردم بی گناه را می کشند و برای آنها حقوق بشر هیچ معنایی ندارد.

خلخالی افزود: دشمنان طی 33 سال گذشته از هر اهرمی استفاده کردند تا ملت ما را به زانو دربیاورند اما دیدند که در هشت سال دفاع مقدس و درسخت ترین شرایط این ملت تسلیم خواسته های آنان نشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تصریح کرد: مردم ما دشمنان را شناخته اند و این ایستادگی مردم آنها را عصبانی کرده است.

دشمنان نظام دچار ذلت و خواری شده اند

وی ضمن تاکید بر اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب برای ایران توطئه کردند، گفت: اما امروز می بینیم که دچار ذلت و خواری شده اند و به فضل خداوند ملت ایران برای دنیا الگو شده است.

خلخالی با اشاره به مشکلات پیش آمده در بازار ارز نیز، تصریح کرد: این مرحله را هم مردم ایران با سربلندی به پایان خواهند برد والبته طبیعی است مشکلاتی هم وجود خواهد داشت.

ارتقای دادگاه عمومی میامی به دادگستری

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تاکید کرد: البته مسئولین باید تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم انجام دهند و اگر کوتاهی در ما وجود دارد باید از بین برود.

خلخالی همچنین از شورا و شهرداری میامی خواست برای تغییر چهره شهر توان بیشتری بگذارند و با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه چهره شهر را در شان مردم و یک مرکز شهرستان درست کنند.

وی همچنین در پایان با بیان اینکه یکی از اولویت های دادگستری استان سمنان ارتقای دادگاه عمومی میامی به دادگستری است، گفت: این امر باعث می شود تا رسیدگی به پرونده های قضایی، قانونمند، دقیق‌تر و با سرعت انجام و منجر به رعایت حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع شود.