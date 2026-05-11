۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

تقویت انسجام، رمز ارتقای خدمت‌رسانی قضایی در میامی است

میامی- رئیس کل دادگستری استان سمنان وحدت را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد امور خواند و گفت: انسجام موجود میان شورای تأمین میامی، باید آن‌چنان تقویت شود تا خدمت‌رسانی با کیفیت ارائه گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه میامی در دفتر وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اخیر، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، وحدت و همدلی مسئولان را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و بر ضرورت خدمت خالصانه و بی‌منت به مردم تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در شهرستان میامی اظهار کرد: وحدت، هماهنگی و همدلی مطلوبی میان مسئولان شهرستان به‌ویژه اعضای شورای تأمین با محوریت امام جمعه و مدیریت فرماندار وجود دارد که این موضوع نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور و خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: باید این انسجام و همدلی را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم کوچک‌ترین خدشه‌ای به آن وارد شود.

اکبری با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه تصریح کرد: دشمنان به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان هستند، اما هرچه اتحاد و همبستگی در جامعه بیشتر باشد، دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان ناکام‌تر خواهند بود.

وی با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران اسلامی در مقاطع حساس همواره پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند و همین حضور ارزشمند مسئولیت خدمت‌رسانی به آنان را سنگین‌تر می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: خدمت به مردم در حقیقت عبادتی بزرگ و پُرفیض است و همه مسئولان در سطوح مختلف باید خدمت صادقانه و بی‌منت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

