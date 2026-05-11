به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه میامی در دفتر وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اخیر، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، وحدت و همدلی مسئولان را سرمایهای ارزشمند دانست و بر ضرورت خدمت خالصانه و بیمنت به مردم تأکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از حضور در شهرستان میامی اظهار کرد: وحدت، هماهنگی و همدلی مطلوبی میان مسئولان شهرستان بهویژه اعضای شورای تأمین با محوریت امام جمعه و مدیریت فرماندار وجود دارد که این موضوع نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور و خدمترسانی بهتر به مردم است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: باید این انسجام و همدلی را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم کوچکترین خدشهای به آن وارد شود.
اکبری با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه تصریح کرد: دشمنان به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان هستند، اما هرچه اتحاد و همبستگی در جامعه بیشتر باشد، دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان ناکامتر خواهند بود.
وی با اشاره به حضور همیشگی مردم در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران اسلامی در مقاطع حساس همواره پشتیبان نظام و انقلاب بودهاند و همین حضور ارزشمند مسئولیت خدمترسانی به آنان را سنگینتر میکند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: خدمت به مردم در حقیقت عبادتی بزرگ و پُرفیض است و همه مسئولان در سطوح مختلف باید خدمت صادقانه و بیمنت را سرلوحه کار خود قرار دهند.
