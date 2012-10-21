زنان ایرانی با لباس مردانه در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جایی که تیم ایران با کره جنوبی در ورزشگاه آزادی رقابت میکرد، همچنین برخی زنان ایرانی تلاش میکردند تا با پوشیدن لباس مردانه وارد ورزشگاه شده و این بازی را تماشا کنند.
سایت "میدل ایست آنلاین" همچنین به موضوع فوتبال زنان در ایران اشاره کرده که فقط مردان حق دارند برای تماشای بازی آنان در ورزشگاه حضور پیدا کنند. در این سایت عکسی منتشر شده که در آن دو زن را نشان میدهد که در ورزشگاه آزادی و پس از پیروزی یک بر صفر تیم 10 نفره ایران، انگشتان خود را به علامت پیروزی (حالت وی) رو به دوربین گرفتهاند.
در این مطلب همچنین به پنج هزار زنی اشاره شده که برای استقبال از تیم ملی ایران که با شکست استرالیا به جام جهانی 1998 راه پیدا کرد، در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند.
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