اعطای 10 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان بعد از ظهر یکشنبه در نشست هیئت مدیره شرکت اظهار داشت: این میزان تسهیلات به 6 واحد تولیدی و از محل اعتبارات داخلی بانک ملی به متقاضیان اعطا شد.

به گفته وی، رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی یکی از دغدغه های شرکت شهرک های صنعتی است که در این زمینه، شرکت شهرک های صنعتی تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار گرفت.

بیرودیان یکی از راهکارهای مهم تحقق شعار سال را بهره گیری از ظرفیت حوزه صنایع کوچک و ارایه خدمات مشاوره ای و نرم افزاری به واحدهای صنعتی و کیفی سازی محصولات عنوان کرد.

کارگاه آموزشی کارشناسان حقوقی ادارات آموزش فنی و حرفه ای کشور در شهر گرگان



کارگاه آموزشی کارشناسان حقوقی با موضوعات آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آشنایی با اسناد تجاری ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران گرگان آغاز و تا ظهر روز چهارشنبه سوم آبان ماه سال جاری ادامه دارد و در این کارگاه آموزشی، 33 نفر از کارشناسان حقوقی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور حضور دارند.



ابوطالب جلالی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم به میهمانان، گزارشی از عملکرد شش ماهه آموزش فنی و حرفه ای استان ارائه کرد.



بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان



رئیس تامین اجتماعی گنبدکاووس گفت: کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان آذر ماه امسال نسبت به پرداخت و یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه خود اقدام نمایند جرائم بیمه ای آنان که تا پایان اسفند سال 90 است مورد بخشودگی قرار می گیرد.



حسن زنجانی گفت: وصول بدهی کارفرمایان که تا پایان اسفند سال 90 است می تواند به صورت یکجا یا بصورت قسطی صورت گیرد و در صورتی که کارفرمایان بدهی های قطعی معوقه خودرا بابت اصل حق بیمه، بیمه بیکاری و 4 درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور تا 30/9/91 بصورت یکجا به سازمان پرداخت نمایند، میزان 90 درصد جرائم متعلقه آنان مورد بخشودگی قرار می گیرد.

وی افزود: در صورتی که کارفرمایان توان پرداخت بدهی های قطعی خود را نداشته باشند می توانند نسبت به تقسیط بدهی کارگاه خود طبق توافق با شعبه اقدام کنند که در این صورت به ازای هرماه به میزان 10 درصد از بخشودگی برخوردار می شوند.