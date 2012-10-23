حبیب احمدخان، مدیرکل آرشیو ملی پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر، در معرفی این مرکز و بخش‌های مختلف آن گفت: از سال 1973 که آرشیو ملی پاکستان به صورت مستقل درآمد و رسماً تاسیس شد، تلاش‌های بسیاری برای جمع‌آوری اسناد به ویژه در بخش دولتی انجام شده است.

وی افزود: خوشبختانه ما توانستیم به موفقیت‌های خوبی در جمع‌آوری اسناد از سراسر کشور نائل شویم.

مدیرکل آرشیو ملی پاکستان اضافه کرد: آرشیو ملی پاکستان از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است؛ از جمله بخش نسخ خطی، نسخ کمیاب و بخش‌هایی که مربوط به حفاظت و نگهداری از این منابع است.

احمدخان با اشاره به فعالیت بخش کتابخانه تخصصی آرشیو ملی پاکستان گفت: در این بخش ما کتاب‌هایی را نگهداری می‌کنیم که حاوی اسناد مهمی هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در سال‌های آینده روند حفاظت و نگهداری از این اسناد را بهبود ببخشیم.

مدیرکل آرشیو ملی پاکستان درباره وضعیت نگهداری از اسناد مربوط به ایران یا اسناد به زبان فارسی در این مرکز نیز گفت: بخش زیادی از منابع مربوط به آرشیو ما را اسنادی تشکیل می‌دهند که به زبان فارسی هستند. در مراکز بخش خصوصی حوزه اسناد هم، اسناد و مدارک زیادی به زبان فارسی و یا درباره ایران به ویژه مربوط به دوره مغول وجود دارد.

احمدخان افزود: بخش زیادی از منابع ما، اسناد دستگاه‌های دولتی است که هر پنج سال یک بار به ما تحویل داده می‌شود و ما هم آنها را نگهداری می‌کنیم.

وی در عین حال گفت: مشکلی که ما درباره اسناد مربوط به ایران داریم، این است که کسی را نداریم که آنها را به زبان اردو ترجمه کند.

مدیرکل آرشیو ملی پاکستان اضافه کرد: البته برای حل این مشکل پیگیری‌هایی با ایران انجام داده‌ایم که نسخه‌های فارسی بعد از اینکه خوانده شد، فهرست‌نویسی هم بشوند. امیدواریم بتوانیم این اسناد را بعداً به ایران منتقل کنیم.

احمدخان همچنین از دولت ایران و نیز سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمان خواست نمایشگاهی در پاکستان برگزار کند تا این اسناد در آنجا به نمایش گذاشته شوند.