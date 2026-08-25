به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی عصر سه شنبه در همایش «عالم تمدن‌ساز» در ارومیه با بیان اینکه مردم محور اصلی در شکل‌گیری و تحقق تمدن اسلامی هستند،اظهار مرد: علما و فرهیختگان باید زمینه حضور، مشارکت و همراهی آنان را در این مسیر فراهم کنند.

وی با اشاره به وظیفه عالمان در مسیر تمدن‌سازی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف عالم تمدن‌ساز این است که زمینه حضور و نقش‌آفرینی مردم را در عرصه‌های مختلف فراهم کند؛ چراکه به ثمر رساندن تمدن اسلامی در گرو جلب، جذب و به میدان آوردن مردم است.

امام جمعه ارومیه گفت: عالمان و نخبگان جامعه برای ایجاد و حفاظت از تمدن اسلامی باید خود گرفتار دنیاطلبی نشوند و در کنار آن، مردم را نیز نسبت به دلبستگی افراطی به دنیا آگاه کنند؛ چراکه تمدن اسلامی زمانی می‌تواند مسیر رشد و تعالی خود را ادامه دهد که ارزش‌های معنوی، اخلاقی و انسانی بر منفعت‌طلبی و دنیاگرایی غلبه داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی در ادامه با اشاره به تاکید امام شهید بر جایگاه مردم در جامعه اسلامی، گفت: اگر بخواهیم تمدن اسلامی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اساسی‌ترین محور آن حضور و نقش‌آفرینی مردم است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با اشاره به آیات قرآن کریم، خاطرنشان کرد: خداوند متعال در آیات مختلف، جایگاه و نقش مردم و مومنان را مورد تاکید قرار داده است و در برخی آیات نیز نصرت مؤمنان در کنار نصرت الهی مطرح شده است.

حجت‌الاسلام قریشی با اشاره به موانع شکل‌گیری و استمرار تمدن اسلامی، گفت: همان‌گونه که تحقق تمدن اسلامی نیازمند مولفه‌های مختلفی است، موانعی نیز در مسیر شکل‌گیری، استقرار و استمرار آن وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به دنیاگرایی، تجمل‌گرایی، اسراف و دلبستگی به دنیا اشاره کرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان ‌غربی با اشاره به تجربه تاریخی تمدن اسلامی گفت: تمدن اسلامی در دوران پیامبر اکرم(ص) آغاز شد و به شکوفایی رسید اما زمانی که مسئله خلافت به سلطنت تبدیل شد و دنیاطلبی، تجمل و اسراف در میان مسلمانان، به‌ویژه برخی صاحبان قدرت و فرهیختگان، رواج یافت، این تمدن از درون دچار افول شد و عظمت خود را از دست داد.

وی افزود: یکی از وظایف مهم علما در مسیر ایجاد و حفاظت از تمدن اسلامی این است که خود گرفتار دلبستگی به دنیا نشوند و مردم را نیز نسبت به خطر فریفته شدن به مظاهر دنیا آگاه کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان در جامعه اسلامی دلبسته دنیا شوند و از آن مهم‌تر، علما و فرهیختگان نیز نسبت به دنیا رغبت پیدا کنند، تمدن اسلامی یا شکل نخواهد گرفت یا اگر شکل گرفته باشد، از دوام و استمرار لازم برخوردار نخواهد بود.