به گزارش خبرگزاری مهر، در سال حمایت از تولید ملی، دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی رنگ و رزین در فضایی به وسعت 20 هزار مترمربع با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری انجمن صنعت آبکاری و تشکلهای مربوطه برگزار میشود.
در این نمایشگاه تعدادی از شرکتهای داخلی و خارجی از کشورهای ایتالیا، اوکراین، تایوان، کره، ترکیه، چین و فرانسه حضور دارند که هدف معرفی توانمندیها و قابلیتهای فنی، تخصصی صنعتگران و تولیدکنندگان کشور، فراهم نمودن زمینههای ارتباط و تعامل بین فعالان این صنعت با شرکتهای خارجی حاضر در نمایشگاه را دنبال میکند.
جذب سرمایههای خارجی نیز اولویت اصلی برگزاری نمایشگاه است تا از این طریق با ارتقای سطح کیفیت و کمیتها، این صنعت در جایگاه ویژهای که شایسته آن است در سطح جهان قرار گیرد.
امسال نیز همانند سالهای گذشته محصولاتی چون رنگ، رزین، کامپوزیت، آبکاری، نانوها و صنایع بستهبندی در نمایشگاه ارایه میشود و شرکتکنندگان داخلی و خارجی در یک رقابت سالم آخرین توانمندی خود را در معرض دید قرار خواهند داد.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی رنگ و رزین، کامپوزیت و پوششهای صنعتی از تاریخ 19 لغایت 22 آذرماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
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