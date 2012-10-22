ارائه دستاورد شهرداریهای مازندران در نمایشگاه جامع مدیریت شهری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی حجازی با اعلام اینکه سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور در روز های 20 تا 23 آبان در تهران برگزار خواهد شد، گفت: شهرداریهای مازندران برای ارائه عملکرد خود در عرصه خدمت شهری در این نمایشگاه حضور خواهند یافت.

وی برپایی نمایشگاه فوق را فرصتی برای تبادل تجربه و افکار مدیران شهری با شهرداران سایر نقاط کشور برای بهبود کیفیت خدمات رسانی در حوزه شهری دانست و گفت: شهرداری های 56 شهر استان می توانند با شرکت در این رویداد مهم در ارتقای سطح کمی وکیفی خدمت رسانی بهینه شهروندی در تبادل اطلاعات با سایر مدیران شهری کشور مشارکت داشته باشند.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران، مکان برپایی این نمایشگاه را مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران اعلام کرد و گفت: شهرداران استان می توانند در جریان این نمایشگاه، پتانسیل های موجود در سایر شهرداری های کشور را ارزیابی کنند.

حجازی با اشاره به اینکه برپایی این نمایشگاه یقینا بر تجارب و دیدگاه های مناسب مدیریتی شهرداران اثرگذار خواهد بود گفت: با توجه به اینکه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر اساس شاخص هایی که برای شهرداری تعریف می کند نسبت به ارزیابی آنها در مدت برگزاری نمایشگاه اقدام می کند، این برنامه فرصت مناسبی است تا شهرداری ها خود را به استانداردهایی که برای آنها تعریف شده است نزدیک کنند.

وی گفت : شهرداری هایی که تمایل به شرکت در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور دارند می توانند درخواست خود را به موسسه بازیافت و مدیریت مواد زائد جامد استان اعلام دارند تا هماهنگی های بعدی از آن طریق صورت گیرد.