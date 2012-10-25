به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد حسنی‌حلم در بازدید از کتابخانه مرکزی همدان اظهار داشت: فقر فرهنگی و ناآگاهی نسبت به اعتقادات اسلامی و هویت ملی، ریشه بروز بسیاری از انحرافات اخلاقی، اعتقادی و رفتاری است.

وی عنوان کرد: به طور قطع افزایش سطح دانش و آگاهی مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی آنها دارد.

افزایش سطح فرهنگ عمومی در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر است

رئیس شورای اسلامی شهر همدان اضافه کرد: افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه عاملی تأثیرگذار در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.

وی اظهار داشت: امروزه با توجه به پیشرفت گسترده جوامع، نوجوانان و جوانان برای کسب دانش و اطلاعات نیازمند بهره‌گیری از امکانات مدرن و به روز بوده و انجام این طرح‌ها شاید در ظاهر نیازمند صرف هزینه‌های بالایی است ولی در واقع این امور هزینه نیستند بلکه سرمایه‌گذاری در راستای توسعه فرهنگی پایدار به شمار می‌روند.

حسنی‌حلم از حاکم بودن فضای فرهنگی در شورای اسلامی شهر خبر داد و افزود: اعضای شورای شهر همدان از امور فرهنگی دفاع می‌کنند.

سطح سرانه مطالعه در جامعه پایین است

وی با اشاره به اینکه سطح سرانه مطالعه در جامعه پایین است، گفت: باید برای افزایش فرهنگ مطالعه قبل از انجام هر گونه اقدامی به فکر تجهیز بود و بعد کتابخانه‌ای را احداث کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر داشتن کتابخانه‌های مرجع به تعداد لازم در سطح شهر اظهار داشت: فقر فرهنگی و عدم گرایش مردم به سوی مطالعه و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است.

وی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر علاقه، احساس و مسئولیت همکاری در حد توان خود را برای رفع نیازها و مشکلات کتابخانه مرکزی همدان اعلام می‌دارد.

شورای شهر همدان برای تقویت و تجهیز کتابخانه‌های همدان آمادگی دارد

رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر همدان نیز از آمادگی شورای شهر همدان برای تقویت و تجهیز کتابخانه‌های سطح شهر همدان خبر داد.

رضا خجسته با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در اعتلای فرهنگی جامعه افزود: یکی از بارزترین مشخصه‌های هر جامعه که در ارزیابی سطح اندیشه آن ملت دخیل بوده و نقشی اساسی بر عهده دارد، علم و فرهنگ آن جامعه است.

رضا غلامی‌خجسته به روز بودن دانش و تکنولوژی را از دیگر نقش‌های کتابخانه در توسعه فرهنگی با تأکید بر مرجعیت آن دانست و گفت: علم در دانشگاه تولید می‌شود و در کتابخانه‌ها پرورش یافته در جامعه به بار می‌نشیند.

کتابخانه‌ها مراکز حفظ هویت فرهنگی و تاریخی سرزمین‌ها هستند

وی عنوان کرد: کتابخانه‌ها همواره به دنبال یک هدف بوده و آن تعالی اندیشه بشریت است که از راه گردآوری، مدیریت و اشاعه دانش و اطلاعات در راستای دست یافتن به این هدف گام بر می‌دارند.

رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان از کتابخانه‌ها به عنوان مراکز حفظ هویت فرهنگی و تاریخی سرزمین‌ها یاد کرد و گفت: کتابخانه‌ها همواره نقشی مهم و تعیین‌کننده در توسعه جوامع دارند.

وی با اشاره به هجمه‌های فرهنگی علیه کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله با این هجمه‌ها خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین رونق کتابخانه‌ها در جامعه، موجب ارتقای فرهنگ شهروندی می‌شود.

وی اظهار داشت: تداوم جلسات با کتابخانه‌های عمومی شهر و رفع مشکلات آنها می‌تواند، رونق بیشتر آنها را به دنبال داشته باشد.

کتابخانه‌ها، باید محلی برای هم‌اندیشی علمی و فرهنگی باشند

غلامی‌خجسته با اشاره به اهمیت مطالعه در پیشرفت انسان‌ها، افزود: کتابخانه‌ها، باید محلی برای هم‌اندیشی علمی و فرهنگی باشند.

وی با بیان اینکه گسترش کتابخانه‌های عمومی موجب تحقق اهداف توسعه فرهنگی جامعه می‌شوند، اظهار داشت: برای رسیدن به شاخص‌های توسعه فرهنگی توجه به گسترش و توسعه کتابخانه‌های عمومی باید سرلوحه برنامه‌های فرهنگی جامعه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای اسلامی همدان، راه‌اندازی کتابخانه مرکزی همدان به صورت شبانه‌روزی و فعال شدن 17 کتابخانه در سطح شهر را گامی مؤثر در افزایش فرهنگ کتابخوانی دانست.

در محوطه کتابخانه مرکزی فضای سبز ایجاد می شود

وی از آمادگی شورای اسلامی شهر همدان مبنی بر تجهیز و تقویت کتابخانه‌های مشارکتی و کتابخانه مرکزی همدان خبر داد و افزود: این آمادگی وجود دارد تا طی تفاهمنامه‌ای در محوطه کتابخانه مرکزی فضای سبز ایجاد شود.

غلامی‌خجسته اضافه کرد: همچنین شورا آمادگی راه‌اندازی ایستگاه‌های مطالعاتی با همکاری کتابخانه مرکزی در شهرداری ستاد، شهرداری‌های مناطق و سازمان‌های تابعه، ایجاد فضای سبز، اختصاص سرویس حمل و نقل و کمک در راه‌اندازی مسیر جدید از بلوار شهید مفتح را دارد.

60 کتابخانه در همدان به نمایی نشریات مجهز شده‌اند

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه در تمام کتابخانه‌های سطح استان نمایه نشریات ایجاد شده است، افزود: 60 کتابخانه استان و 17 کتابخانه سطح شهرستان همدان مجهز به نمای نشریات شده‌اند.

ارشاد استعدادی کمک شهرداری در ایجاد فضای سبز و محوطه‌سازی، تسهیل در رفت و آمد استفاده‌کنندگان از کتابخانه و ایجاد مسیر ورودی جدید از بلوار شهید مفتح را خواستار شد.

وی اجرای محوطه‌سازی و فضای سبز، رفع مشکل رفت و آمد و بحث ورودی به کتابخانه را از جمله مسائل مهم این مجموعه بیان کرد و گفت: با انجام موارد ذکر شده شاهد حضور بیشتر علاقمندان به کتابخوانی در کتابخانه خواهیم بود.