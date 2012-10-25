دموکراسی غربی در جهان اسلام خریداری ندارد/ غرب حامی سلفی ها و دیکتاتورها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت : انسانها در کشورهای اسلامی دیگر به توصیه های غرب درباره دموکراسی و حقوق بشر توجه و اعتماد ندارند. آمریکا و اروپا تنها به عنوان نمایندگان علایق شخصی خود ظاهر شده اند. در این میان اخیرا کاریکاتورهای ضد اسلامی و فیلم موهن به پیامبر اسلام(ص) بهانه ای شده اند تا این خشم انباشته شده در جهان اسلام درباره غرب تخلیه شود. در این میان سلفی ها از این شرایط به نفع خود سوء استفاده می کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اسلامگراها در دهه های گذشته مناسبات قدرتمندی با جهان غرب داشتند، اما 11 سپتامبر مطمئنا نقطه عطفی در مناسبات این دو جهان بود. بعد از حادثه تروریستی 11 سپتامبر جنگ عراق و افغانستان به وقوع پیوست.

نویسنده در ادامه به اختلافات حل نشده و طولانی بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین و تشدید مناقشات اتمی بین غرب و ایران اشاره کرده و در عین حال خاطر نشان کرد: البته در هیچ یک از این موارد مسئله اختلافات بین غرب و جهان اسلام یا به عبارت بهتر درگیریها و مشاجرات مذهبی بین اسلام و مسیحیت مطرح نبوده است، بلکه مسئله بسیار پیچیده تر از این است.

زوددویچه در ادامه این مطلب خاطر نشان کرد: در اروپا تقریبا 20 میلیون مسلمان زندگی می کنند.وقتی ما از جهان غرب سخن می گوییم این بیست میلیون نفر هم که حالا به اروپا تعلق دارند شامل آن می شوند. بنابراین جدا کردن جهان اسلام از جهان غرب یک تعبیر گمراه کننده است. این تعبیر یک جدایی فرهنگی بین این دو سیستم ارزشی را تلقین می کند.

نویسنده در ادامه افزود: اگر ما دقیقا مناسبات بین گروهها را مورد بررسی قرار دهیم سریعا می بینیم که علایق سیاسی و اقتصادی هستند که مناسبات بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را شکل می دهند و به هیچ عنوان وابستگیهای مذهبی و دلبستگی به سیستم ارزشی معین در این زمینه نقشی ندارند. به عنوان مثال ما سلفی ها را می بینیم. سلفیها از عربستان سعودی مسئول حادثه تروریستی 11 سپتامبر هستند. این گروه در اروپا یک خطر بزرگ برای زندگی مشترک و صلح آمیز گروههای مختلف هستند. سلفی گری از عربستان سعودی به اروپا وارد می شود. بنابراین قاعدتا باید مناسبات بین جهان غرب و عربستان سعودی نسبتا خدشه دار شود.

این در حالی است که عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین متحدان جهان غرب مطرح است.علایق اقتصادی از جمله نفت تعیین کننده مناسبات بین عربستان و غرب است و در این میان نه وابستگیهای مذهبی و نه سیستمهای ارزشی هیچ نقشی ندارند. می توان گفت در اصل اروپا و آمریکا به خطر امنیت ملی خود تن در داده اند، برای اینکه علایق اقتصادی خود را دنبال کنند. هر گونه حمایت دولتهای غربی از دولتهایی مانند عربستان سعودی به مفهوم حمایت از سلفی ها در کشورهای خودشان است. بنابراین در حالی که بسیاری از کشورهای غربی در کشورهای خود با سلفی گری و افراط گرایی مبارزه می کنند در اصل آنها از منبع تولید این گروهها در خارج حمایت می کنند.

زوددویچه در ادامه خاطر نشان کرد: انسانها در بسیاری از کشورهای اسلامی به ویژه در کشورهای عربی ،تحت سلطه رژیمهای دیکتاتوری رنج می برند که این رژیمها همچنین توسط دولتهای غربی حمایت می شود. ما نباید فراموش کنیم که حسنی مبارک، و همچنین صدام دیکتاتور دهه ها از متحدان تنگاتنگ غرب محسوب می شدند. این حاکمان دیکتاتور سالیان متمادی ملتهای خود را سرکوب می کردند و همواره از حمایتهای سیاسی و نظامی غرب برخوردار بودند.

مردم کشورهای اسلامی این جریانها را می بینند و دیگر به موعظه های اخلاقی ما درباره دموکراسی و حقوق بشر اعتماد نداشته و این موعظه ها در بین آنها خریداری ندارد. غرب دیگر در بین کشورهای اسلامی الگویی برای دموکراسی و حقوق بشر نیست، بلکه به عنوان نماینده علایق و خواسته های شخصی خود شناخته می شود.

نویسنده در ادامه، کاریکاتورهای توهین آمیز و انتشارفیلم موهن به پیامبر اکرم(ص) را عاملی دانست تا این خشم انبار شده جهان اسلام از غرب تخلیه شود؛که در این میان سلفی ها از شرایط سوء استفاده می کنند. قدرت سیاسی از علایق اصلی این گروه است. آنها حسرت یک سلطنت جهانی که در آن تنها آنها افسار و زمام امور را در اختیار داشته باشند دارند. در این راستا آنها نه تنها اسلام را ابزار رسیدن به اهداف خود قرار می دهند بلکه همچنین از خود خدا هم که در ابتدای سخنانشان از آن یاد می کنند در این راه بهره برداری می کنند. آنها در راه دستیابی به اهداف خود همچنین به غرب حمله ور می شوند و این گونه اقدامات را مقدس جلوه می دهند.همزمان این گروهها بسیار وفادار به برخی رژیمهای دیکتاتوری از جمله رژیم سابق مبارک و رژیم آل سعود هستند.

ما تنها زمانی می توانیم این گونه حقایق را درک کنیم که تلاش کنیم دنبا را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم. سلفی ها این گونه جلوه می دهند که برای غرب صرفا مبارزه با اسلام مد نظر است. علایق سیاسی و اقتصادی در این میان کاملا محو می شود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است در این میان منتقدان اسلام دنبال این گونه اقدامات سلفی ها را گرفته، برای اینکه برای فرضیه های خود دلیل و برهان بتراشند و مسئله جنگ بین اسلام و غرب را مطرح کنند. در این میان برخی علایق سیاسی و اقتصادی که به اختلافات و تبعیضهای بین انسانها در بسیاری از کشورهای اسلامی منجر می شود نادیده گرفته می شود. به این ترتیب اختلافات سیاسی به صورت اختلافات مذهبی نمایش داده می شود در صورتی که این چیزی است که هرگز وجود ندارد. به این ترتیب هم سلفی ها و هم منتقدان اسلام در کنار یکدیگر راه مرتبط دانستن اختلافات سیاسی با اختلافات مذهبی را در پیش گرفته اند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: اسلام و مسیحیت امروز هر دو در برابر چالشی بزرگ قرار دارند و باید از خود در برابر خطر ابزار قرار گرفتن برای دستیابی به اهداف افراط گراها حمایت کنند و باید از خود سوال کنند که چه سهمی را در راستای در کنار هم بودنی صلح آمیز می توانند ایفا کنند.عشق و خیرخواهی در این راستا کمک کننده است. به این ترتیب اصولی مانند شرافت انسانها،عدالت،آزادی،برابری و مسئولیت پذیری در مذاهب مورد توجه قرار خواهد گرفت.

