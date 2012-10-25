واحدهای تولیدی و صادراتی ساوجبلاغ حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی هشتگرد ساوجبلاغ که پیش از ظهر پنجشنبه انجام شد، گفت: با توجه به نقش صنایع در تامین نیازهای داخلی و صادرات کالا، مشکلات صنعتگران این شهرستان در اسرع وقت رسیدگی می شود.

وی با اشاره به وجود هزار و 100 واحد تولیدی در شهرستان ساوجبلاغ گفت: فعالیت این واحدهای در رونق و رفع نیازهای منطقه و کاهش بیکاری نقش به سزایی دارد، ضمن اینکه بخشی از تولیدات این واحدها صادراتی است.

حدادی یادآور شد: بازدید های مستمر از واحدهای تولیدی صنعتی به منظور بررسی مشکلات در دستور کار فرمانداری قرار دارد.

وی حمایت از سرمایه گذاران را موجب تشویق آنان به ادامه کار برشمرد و گفت: فرمانداری ساوجبلاغ برای رفع نیازها و مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان تلاش می کند.



حدادی گفت: هم اکنون بخشی از مشکلات صنایع بررسی و نسبت به رفع آن اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست و لازم است با توجه بیشتری نسبت به رفع موانع و نیازها اقدام کرد.



