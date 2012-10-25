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۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

حدادی:

واحدهای تولیدی و صادراتی ساوجبلاغ حمایت می شوند

واحدهای تولیدی و صادراتی ساوجبلاغ حمایت می شوند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به وجود هزار و 100 واحد تولیدی در این شهرستان از بازدید مستمر از این واحدها و رسیدگی به مشکلات آنها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی هشتگرد ساوجبلاغ که پیش از ظهر پنجشنبه انجام شد، گفت: با توجه به نقش صنایع در تامین نیازهای داخلی و صادرات کالا، مشکلات صنعتگران این شهرستان در اسرع وقت رسیدگی می شود.

 وی با اشاره به وجود هزار و 100 واحد تولیدی در شهرستان ساوجبلاغ گفت: فعالیت این واحدهای در رونق و رفع نیازهای  منطقه و کاهش بیکاری نقش به سزایی دارد، ضمن اینکه بخشی از تولیدات این واحدها صادراتی است.

حدادی یادآور شد: بازدید های مستمر از واحدهای تولیدی صنعتی به منظور بررسی مشکلات در دستور کار فرمانداری قرار دارد.

وی حمایت از سرمایه گذاران را موجب تشویق آنان به ادامه کار برشمرد و گفت: فرمانداری ساوجبلاغ برای رفع نیازها و مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان تلاش می کند.
 
حدادی گفت: هم اکنون بخشی از مشکلات صنایع بررسی و نسبت به رفع آن اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست و لازم است با توجه بیشتری نسبت به رفع موانع و نیازها اقدام کرد.

 
کد مطلب 1728449

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