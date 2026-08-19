به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند شامگاه چهارشنبه در نشست خبری بعد از بازی با مس شهربابک کرمان، اظهار داشت: این را من خیلی شنیدم که «بدون اذن پروردگار برگ از درخت نمیافتد»، ولی امروز به عینه دیدم. اگر خداوند متعال ارادهاش بر چیزی نباشد، آن اتفاق میسر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه ۸۰ دقیقه ۱۰ نفره و نزدیک به ۳۰ دقیقه هم ۹ نفره بازی کردیم، عنوان کرد: بچههای ما شاهکار کردند، من فکر میکنم موقعیت آنچنان هم به تیم مس شهربابک ندادیم.
سرمربی تیم خیبر خرمآباد، بیان داشت: آنچه که خیلی برای من حائز اهمیت بود و لذت بردم، میزبانی خوب شهربابک بود، من سال گذشته هم با نساجی به اینجا آمدم، آن بازی هم یک بازی عجیبوغریب بود، دوستان میدانند من راجع به آن بازی چه میگویم. آنجا هم باز مهمانی با میزبانی بسیار خوب مردم شریف، مهربان و مهماننواز شهربابک توأم شد.
کمالوند، تأکید کرد: آن چیزی که امروز بازی را زیبا کرد، فقط میزبانی شهربابک بود، من دیگر نمیتوانم راجع به چیزی صحبت کنم، چون اجازه ندارم.
وی در ادامه سخنان خود، گفت: این یک بازی عجیب بود که من در این ۳۰ سال مربیگری کمتر چنین بازی دیده بودم، ولی واقعاً از میزبانی شهربابک و مردم فرهیخته و مهربانش لذت بردم، خیلی جو خوبی بود، فقط تیم خودشان را تشویق کردند، امیدوارم این جو خوب همیشه در شهربابک حاکم باشد.
سرمربی تیم خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود در واکنش به این سؤال که تیم خیبر اقدام به اتلاف وقت در بازی کرد، گفت: اولاً آن صحنه که شما میگویید ما هشتنفره شدیم، بچهها بغل خط آمدند و یک نفرمان هم بیرون بود، توقع ندارید که مت هشت به ۱۱ یا شش به ۱۱ بازی کنیم؟ نکات فنی را گفتیم، ما اتلاف وقت کردیم؟ فقط دقیقه ۹۲ و ۹۵، در وقت اضافی، گلر ما بر اثر خروجی که کرد به بازیکن حریف خورد، بچههای من شرافتمندانه ۱۲۰ دقیقه بازی کردند، یکمرتبه برانکارد به زمین نیامد، کدام اتلاف وقت؟ شاید راجع به بازی دیگری دارید صحبت میکنید! کاش همه تیم ها یاد بگیرند که اینگونه با دو نفر کمتر فوتبالبازی کنند.
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