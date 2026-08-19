ملت ایران با بصیرت حسینی نقشه تجزیه کشور را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی همزمان با سالروز چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در اجتماع شبانه مردم در چهارراه آزادشهر مشهد حضور یافت و با تشریح راهبردهای شکست خورده دشمن، بر لزوم حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از رهبری معظم انقلاب به عنوان مهمترین سرمایه‌های کشور تأکید و اظهار کرد: ملت ایران ابهت آمریکا را برای همیشه شکست.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تحلیل غلط دشمن مبنی بر فروپاشی نظام با شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان، تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با شهادت رهبر عزیزمان، مردم خانه نشین می‌شوند و ترس بر جامعه حاکم می‌گردد، اما عکس این اتفاق افتاد. مردم نه ترسیدند و نه عقب نشستند، بلکه با حضور پرشور خود، رعب و وحشت را بر دل دشمن افکندند.

وی با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها افزود: دشمن پیش از این، تجربه مشابهی در کشوری دیگر داشت که با تحقیر رئیس جمهور آن کشور را ربود، اما حتی یک راهپیمایی کوچک در دفاع از رئیس جمهورشان رقم نخورد، اما در ایران با ملتی روبه رو شد که مکتب حسینی را سرلوحه خود قرار داده و شجاعت، فداکاری و قدرت تحلیل را در این چهل و هفت سال آموخته‌اند و امروز دشمن با شکست در میدان نظامی، مجبور به درخواست مذاکره شده است.

مروی با تشریح ابعاد توطئه تجزیه ایران، گفت: بنای دشمن بر تکه تکه شدن ایران است؛ این یک شعار نیست، یک واقعیت است. دشمن با جمهوری اسلامی مخالف نیست، بلکه با ایران قوی و مقتدر در این جغرافیای بزرگ و مهم مخالف است. اسرائیل از حیث وسعت تنها یک استان ایران است و دشمنان تحمل این عظمت را ندارند؛ به همین دلیل برنامه ریزی کرده بودند که ایران به چند کشور کوچک تبدیل شود، اما این نقشه با هوشمندی و حضور مردم نقش بر آب شد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به جنایات دشمن از جمله بمباران مدرسه میناب تصریح کرد: آنها با این جنایت‌ها میخواستند دل مردم را خالی کنند و وحشت ایجاد کنند، اما با مقاومت ملت، جز رسوایی و شکست، هیچ به دست نیاوردند. آمریکا تمام برگ‌های خود را رو کرد و با همه قدرت نظامی و اقتصادی، نتوانست حریف ایران شود؛ این پیروزی بزرگی بود که هیبت ابرقدرت‌ها را برای همیشه فرو ریخت.

وی با استناد به آیه شریفه «وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ»، خاطرنشان کرد: ملت ایران مصداق این آیات شریف هستند که با صبر و استقامت خود، مشمول صلوات، رحمت و هدایت الهی شدند. امروز جهان از ملت ایران درس می‌آموزد که چگونه بدون سلاح، اما با حضور در صحنه، در برابر ابرجنایتکاران ایستادگی کرد.

مروی در ادامه با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید انقلاب بر وحدت ملی، از همه مردم خواست تا این سرمایه بزرگ را حفظ کنند و اجازه ندهند دشمن با شعارهای ناصحیح و فضاسازی‌های مجازی، در صفوف متحد ملت تفرقه ایجاد کند.

تولیت آستان قدس رضوی با انتقاد از برخی رفتارهای ناهنجار در فضای مجازی و جامعه، تصریح کرد: انتقاد حق جامعه است، اما توهین، تحقیر و تهمت نه تنها انقلابی گری نیست، بلکه زیانبار است. ما باید از سخن پیغمبر اکرم (ص) پیروی کنیم که فرمود «بَشِّرْ وَ لَا تُنَفِّرْ»؛ مردم را با بشارت دعوت کنیم و با رفتار و گفتار خود، نفرت از دین ایجاد نکنیم.

وی با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر نفوذی‌های فضای مجازی، گفت: نفوذی‌ها فقط در دستگاه‌ها نفوذ نمیکنند، بلکه در فضای مجازی نیز برای هدف قرار دادن ذهن و فکر مردم حضور دارند که این بسیار خطرناکتر است. مردم نباید به شایعات و دروغ پراکنی‌های فضای مجازی توجه کنند و تحت تأثیر تخریب‌ها و دروغ‌ها قرار بگیرند.