فرمانده انتظامی بخش بیارجمند شاهرود معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بیارجمند پیش از ظهر پنج شنبه در آئین تودیع و معرفه فرمانده انتظامی بخش بیارجمند، این نیرو را مظهر اقتدار ملی در مقابل قانون شکنان دانست و گفت: نیروی انتظامی با تبعیت از ولی فقیه همواره پشتیبان نظام بوده و اقتدار نیروی انتظامی نشان از اقتدار نظام است.

حجت الاسلام محمد رضا احمدی، امنیت را اصلی ترین نیاز جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: نیروی انتظامی به خوبی توانسته امنیت و ایجاد احساس امنیت را چه در کلان شهرها و چه در روستاهای کشور به طور کامل برقرار کند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود نیز در این آئین با اشاره به اینکه امنیت پیش شرط تامین سایر اهداف در جامعه به شمار می رود، تصریح کرد: پلیس به دنبال پیشگیری جرایم اجتماعی، آگاه سازی خانواده ها و آموزش همگانی است.

سرهنگ رحمت الله طاهری اعطای نشان مجاهد فی سبیل الله به توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نیروی انتظامی را سرمایه ای بی بدیل برای این نیرو دانست و گفت: نیروی انتظامی امروز خستگی ناپذیر برای حفظ ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می کند و حافظ امنیت مردم و کشور است.

وی در خاتمه از همه پرسنل نیروی انتظامی خواست با تلاش بی وقفه در تحقق منویات ولی امر مسلمین و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنند.

در پایان این آئین ستوان یکم سلیمان زرقی به عنوان فرمانده جدید انتظامی بخش بیارجمند معرفی و از زحمات ستوان یکم سید مهدی موسوی فرمانده قبلی این بخش تقدیر شد.