به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین کنفرانس منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا به میزبانی جمعیت صلیب سرخ لبنان و با همکاری فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر، در بیروت در حال برگزاری است.
این کنفرانس، رؤسا و نمایندگان جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و شماری از جمعیتهای ملی دیگر را گرد هم آورده است تا درباره مهمترین مسائل و چالشهای بشردوستانه منطقه، نیازهای ناشی از بحرانها و راههای تقویت همکاری و هماهنگی میان اعضای نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر گفتوگو و تبادل نظر کنند.
در جریان این کنفرانس، میزگرد جمعیتهای ملی با عنوان «از امان تا بیروت» برگزار میشود؛ نشستی که در آن جمعیتهای ملی ضمن ارائه گزارشی از مهمترین پیشرفتها و دستاوردهای دو سال گذشته، دیدگاهها و تجربیات خود را درباره بحرانهای منطقهای و نیازهای بشردوستانه ناشی از آنها مطرح میکنند.
«ایمنی داوطلبان در منطقه» یکی دیگر از موضوعات مهم کنفرانس است. در این نشست، جمعیتهای ملی با ارائه تجربیات میدانی خود، چالشهای پیشروی داوطلبان و نیروهای بشردوستانه را بررسی میکنند و موضوعاتی همچون دسترسی ایمن، بیمه و حمایت از خانوادههای داوطلبان به بحث گذاشته میشود.
یکی از مهمترین بخشهای کنفرانس، ارائه پیشنویس «بیانیه بیروت» در قالب «فراخوان برای اقدام» است. این پیشنویس پس از ارائه، بررسی و طرح اصلاحات پیشنهادی، برای تصویب نهایی در کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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