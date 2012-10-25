صادرات جوجه یک روزه مازندران در سفر مسئولان استان به چین پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ آرین اظهار داشت: یک گروه کارشناسی از وزارت جهاد کشاورزی که به چین سفر کرده موضوع صدور جوجه یکروزه را مطرح کرده است و این امر در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.

ویبا اشاره به تولید گندم در کشور افزود: انتقادهایی مطرح است که در حال حاضر کشور ما در تولید گندم خودکفا نیست در حالی که ما در تولید گندم به خودکفایی کامل رسیده ایم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه قیمت دولتی خرید گندم 420 تومان است اما بخش خصوصی از این مبلغ بیشتر می خرد و تولید کنندگان تمایل دارند محصولات خود را به بخش خصوصی بفروشند.

وزیر جهادکشاورزی بیان داشت: طبق دستورالعمل های اعلام شده موظف هستیم ذخیره استراتژیک را هم خودمان تولید کنیم و تمام تلاش ما این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور حتی ذخیره سازی استراتژیک را را نیز از تولید داخلی تامین کنیم.

خلیلیان اظهار داشت: مجتمع مرغ آرین این ظرفیت را دارد که تولیدات گوشت، مرغ، تخم مرغ و جوجه یکروزه را به دیگر کشورها صادر کند.

وی بیان داشت: برای تصویب بودجه سال 92 این مجتمع لازم بود مصوبه ای در کمیسیون 215 وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد که قبل از این سفر در این کمیسیون حضور یافتیم و بودجه لازم در نظر گرفته شد.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که برای مجتمع مرغ آرین یک جایگاه ساختاری در وزارتخانه مشخص کنیم که با اقدامات صورت گرفته این مهم محقق شده است.