کانون پرورشی کودکان اردبیل با کمبود بودجه مواجه است

اللهویردیزاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بودجه کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: بودجه سال 90 این کانون در مقایسه با سال 89 سقوط کرده بود اما در سالجاری بودجه نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه بودجه کانون در سال گذشته 420 میلیون ریال بود، تصریح کرد: امسال بودجه کانون 900 میلیون ریال تصویب شده است اما معلوم نیست که چقدر از این بودجه تخصیص داده خواهد شد چون هنوز موافقتنامه های بین ادارات تنظیم نشده است.

اللهویردیزاده بودجه کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان را کم دانست و افزود: اگر بودجه کانون اردبیل را با بودجه استانهای دیگر و به خصوص استانهای همجوار مقایسه کنیم خواهیم دید که بودجه اردبیل خیلی پایین تر از بودجه استانهای دیگر است.

وی با اشاره به عدم برگزاری جشنواره های مختلفی کشوری در اردبیل به دلیل کمبود بودجه اضافه کرد: استانهای دیگر بودجه لازم را برای میزبانی جشنواره های کشوری را دارند اما اردبیل از بدو تاسیس کانون تاکنون میزبان هیچ جشنواره کشوری نبوده که این روند در شان استان نیست.

وی با بیان اینکه باید برای برگزاری جشنواره های کشوری هزینه شود، ادامه داد: برای توسعه فرهنگی استان باید برنامه های کلان کشوری را در استان برگزار کرد و هزینه در فرهنگ به هیچ عنوان هزینه صرف نیست بلکه سرمایه گذاری فرهنگی است.

اردبیل جزو پنج استان برتر کشور است

اللهویردیزاده با اشاره به فعالیت کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: کانون استان در جشنواره های مختلف کشوری همواره افتخار آفرین بوده و مقامهای مختلفی را در زمینه های مختلف فعالیت خود به دست اورده که باید برای حفظ این جایگاه در کشور تلاش و هزینه شود.

به گفته وی 40 آیتم آموزشی در زمینه های ادبی، فرهنگی، هنری و ... در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کودکان اردبیلی آمورش داده می شود که استان اردبیل به جهت موفقیت اعضای کانون جزو پنج استان برتر کشور شناخته می شود.

این مسئول کلاسهای هنری و درسی را مهمترین کلاسهای آموزشی کانون پرورشی و فکری استان برشمرد و تصریح کرد: در رشته های آموزشی و به خصوص در رشته نقاشی و پویا نمایی موفقیت اعضای کانون قابل تقدیر بوده است.

وی با اشاره به اجرای کارگاه های آموزش نقاشی برای کودکان و نوجوانان افزود: آموزش نقاشی یکی از موفق ترین کلاسهای آموزشی کانون پرورشی و فکری استان است زیرا کودکان و نوجوانان آموزش دیده در جشنواره های ملی و بین المللی مقامهای مختلفی را کسب کرده اند.

اللهویردیزاده با اشاره به سطح بالای آموزش پویانمایی در کانون استان اضافه کرد: کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان برای اولین بار در کشور آموزش پویانمایی را در برنامه خود قرار داد که به همین دلیل پویانمایی استان در کشور جایگاه ویژه پیدا کرده است.

مدیر کل کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل از انتصاب خود به عنوان رئیس کارگروه پویانمایی کانونهای کشور خبر داد و گفت: این انتصاب به جهت موفقیت کانون استان در مقوله پویانمایی بود که نشان دهنده برنامه ریزی کانون و زحمات مربیان این رشته هنری است.

کانون پرورش فکری کودکان اردبیل مجتمع فرهنگی ندارد

وی با اشاره به کمبود امکانات سخت افزاری کانون پرورش فکری کودکان استان ادامه داد: کانون استان اردبیل علیرغم وجود ظرفیت و پتانسیلهای سخت افزاری استان با کمبود فضای فرهنگی مواجه است.

اللهویردیزاده با بیان اینکه کانون در توسعه فیزیکی با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند، متذکر شد: فعلا این کانون مرکزی در شهرستان سرعین ندارد که باید با توجه به اهمیت استراتژیکی این شهرستان به لحاظ گردشگری علاوه بر مرکز کانون باید کانون سرایی هم در سرعین احداث شود.

مدیر کل کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان با اشاره به موقعیت طبیعی شهر آبی بیگلو در اردبیل گفت: آبی بیگلو بهترین فضای سبز را دارد که می توان در آن اردوگاه کشوری احداث شده و شاهد اجرای برنامه های سراسری در این منطقه باشیم.

این مسئول از عدم وجود مجتمع فرهنگی کانون در استان خبر داد و تصریح کرد: از چند سال گذشته برای احداث مجتمع فرهنگی تلاش می کنیم تا بودجه لازم برای کانون تخصیص شود و این در حالی است که استانهایی مانند زنجان، مازندران و برخی از استانهای دیگر علاوه بر مجتمع فرهنگی رصد خانه هم برای آموزش علم نجوم احداث کرده اند.

فعالیت دو مرکز پستی کانون پرورشی در اردبیل

اللهویردیزاده با اشاره به فعالیت 30 مرکز کانون در سطح استان گفت: این تعداد کانون فعال شامل 23 مرکز ثابت، پنج مرکز سیار و دو مرکز پستی در شهرستانهای مختلف استان است.

وی با اشاره به نحوه فعالیت این مراکز تصریح کرد: مراکز ثابت در شهرهای مختلف وجود داشته و به جامعه هدف خود خدمات ارایه می دهند و در مراکز سیار نیز مینی بوسهایی به صورت کتابخانه طراحی شده و به روستاها می روند تا کودکان و نوجوانان این روستاها را پوشش دهند.

الهویردیزاده با بیان اینکه مراکز پستی به صورت مکاتبه ای با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستند، افزود: این مراکز با کودکان و نوجوانانی که عضو کانون بوده اما به هر دلیلی نمی توانند در مراکز ثابت کانون حضور داشته باشند، مکاتبه کرده و به این اعضا کتاب فرستاده و مسابقات و برنامه های کانون را از طریق پست به این افراد اطلاع رسانی می کند.

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گفتگو: توحید مهدوی