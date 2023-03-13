بهروز اسکندرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه صدور مجوز برای تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اردبیل اظهار کرد: بودجه شهرداری برای سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که با بررسی شورای شهر و لزوم افزایش ۱۰۰ میلیارد تومان، این بودجه در نهایت با رأی موافق اکثر اعضای شورای شهر دو هزار میلیارد تومان تصویب شد.

وی ضمن تقدیر و قدردانی از تلاش اعضای شورای شهر و همکاران شهرداری در بررسی دقیق و کارشناسی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری، بیان کرد: ما با کاهش صد میلیارد تومان از فروش مایملک و دارایی‌های سرمایه‌ای سعی کردیم هزینه‌ها را کاهش داده و درآمد مناطق را افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اردبیل بیان کرد: با توجه به ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر توجه ویژه به درآمد پایدار شهری در این راستا درآمد مناطق و سازمان‌ها افزایش یافت که این موضوع جز نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ بود.

اسکندرپور با بیان اینکه همچنین از طرف وزرات کشور یک سری برنامه‌ها و اقدامات برای کلانشهرها ابلاغ شده بود و مجموعه مدیریت شهری اردبیل نیز مکلف بر رعایت مفاد این ابلاغیه بود، عنوان کرد: از مهمترین مباحث می‌توان به توسعه خدمات الکترونیک، ارتقا کیفیت خدمات شهری، توسعه مناطق کم برخوردار، ارتقا نشاط اجتماعی و توسعه ورزش شهروندی اشاره کرد.

اختصاص بودجه ۵۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی «بالیقلوچای»

وی به اختصاص بودجه ۵۰ میلیارد تومانی جهت ساماندهی و ایجاد جاذبه گردشگری در بستر بالیقلوچای اشاره کرد و افزود: تخصیص بودجه مصوب مناطق ۴ و ۵ نیز با نگاه عادلانه صورت گرفت و به عملیات آسفالت‌ریزی به همراه جذب اعتبار دولتی و تأمین قیر برای معابر شهری به ویژه در مناطق محروم تاکید شده است تا با افزایش سطح آسفالت‌ریزی در سطح شهر به ویژه مناطق کم برخوردار شعار «هیچ کوچه شهر نباید خاکی باشد» تحقق یابد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اردبیل تشریح کرد: بودجه فرهنگی شهرداری اردبیل جهت اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی با هدف ارتقا نشاط و سلامت اجتماعی ۱۲ میلیارد تومان و بودجه ورزشی ۱۳ میلیارد تومان است.

اسکندرپور از اختصاص بودجه مناسب برای احداث ایجاد مجتمع ورزشی مناسب برای فعالیت بانوان خبر داد و افزود: باید در راستای ارتقا سلامت جسمانی بانوان فضایی مناسب در اختیار این قشر قرار گیرد که اعضای شورای شهر برای این امر و همچنین احداث پارک بانوان بودجه مناسبی را در نظر گرفتند.

وی گفت: همچنین ۱۷۰ میلیارد تومان بودجه در حوزه سرمایه گذاری مصوب شده است که امیدواریم در سال آتی با ورود به سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی شاهد درآمدهای پایدار شهر باشیم.

عضو شورای شهر اردبیل با تاکید بر اینکه از شهردار اردبیل درخواست داریم در فصل کاری محدود شهر اردبیل، اقدامات عمرانی را به نحو احسن انجام دهد، بیان کرد: به طور کلی این بودجه نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱، ۴۱ درصد افزایش داشت.