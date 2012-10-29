  1. ورزش
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

از فردا با حضور 10 تیم؛

هفتمین دوره لیگ برتر کبدی آقایان در تهران و تالش آغاز می‌شود

هفتمین دوره لیگ برتر کبدی آقایان در تهران و تالش آغاز می‌شود

مرحله مقدماتی هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کبدی استاندارد آقایان از فردا بطور همزمان در شهر تهران و تالش آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، مرحله مقدماتی هفتیمن دوره رقابت های لیگ برتر کبدی استاندارد باشگاه‌های کشور انتخابی تیم ملی با حضور 10 تیم در دو گروه 5 تیمی بصورت دوره ایی از روز سه شنبه بطور همزمان در دو شهر تهران و تالش آغاز خواهد شد.

در این مرحله پنج تیم هیئت کبدی تالش، هیئت کبدی سیستان و بلوچستان، مرکزی، سنندج و فولاد ماهان اصفهان در گروه الف رقابت های خود را در مجموعه ورزشی شهید زمانیان تالش برگزار خواهند کرد و تیمهای اشراق خراسان شمالی، تکاد جلین گلستان، هیئت کبدی خرمشهر، مازندران و هیئت کبدی نقده در گروه ب در مجموعه ورزشی بعثت تهران با هم به رقابت می پردازند.

مراسم وزن کشی تیم های شرکت کننده عصر دوشنبه با حضور نماینده کمیته مسابقات و کمیته داوران فدراسیون برگزار خواهد شد و تیم ها از روز سه شنبه 9 آبان به مدت سه روز مسابقات خود را برگزار خواهند کرد و سه تیم برتر هر گروه به مرحله نهایی لیگ برتر راه خواهند یافت. زمان برگزاری مرحله نهایی متعاقبا از سوی کمیته مسابقات فدراسیون کبدی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1730993

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