دومین دوره مسابقات کبدی سالنی کارگران کشور در تالش برگزار شد

یبه گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات کبدی سالنی کارگران کشور با حضور ۶ تیم از استان‌های مختلف به مدت دو روز در شهرستان تالش برگزار شد و در پایان، تیم اصفهان عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

مجید ندیری رئیس انجمن کبدی کارگران کشور، در حاشیه برگزاری مسابقات کبدی سالنی کارگران کشور در شهرستان تالش اظهار کرد: این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کبدی کارگری استان‌های گیلان، اصفهان، گلستان، زنجان، کرمان و اردبیل به مدت دو روز در مجموعه ورزشی شهید زمانیان شهرستان تالش برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقات دومین دوره رقابت‌های کبدی سالنی کارگران کشور است، افزود: کبدی به عنوان یک ورزش سنتی، بومی و محلی در کشور ما شناخته می‌شود که در سال‌های اخیر افتخارات ارزشمندی در سطح آسیایی و جهانی برای ایران به همراه داشته است.

رئیس انجمن کبدی کارگران کشور تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و محبوبیت این رشته ورزشی، فدراسیون ورزش کارگری در راستای توسعه کبدی در بخش کارگری، تاکنون دو دوره مسابقات کبدی سالنی و سه دوره مسابقات کبدی ساحلی را با حمایت کارفرمایان برگزار کرده است.

ندیری ادامه داد: هدف ما گسترش ورزش کبدی در میان جامعه کارگری، ارتقای سلامت جسمی کارگران و شناسایی استعدادهای برتر این رشته در سراسر کشور است.

وی در پایان با اشاره به نتایج این دوره از مسابقات گفت: در پایان این رقابت‌ها، تیم کبدی کارگری استان اصفهان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم‌های گلستان و گیلان نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

گفتنی است مراسم اهدای جوایز با حضور علی لقمانی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش، یاسر اسلام دوست کاربندی نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، داود قوی پنجه شهردار تالش برگزار شد.