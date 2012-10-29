به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها امروز دوشنبه 8 آبان در حالی وارد دومین روز خود شد که از دقایق ابتدایی آغاز به کار نمایشگاه، اکیپ‌های متعددی از دختران دانش آموزان فضای شبستان را پر کردند.

آنها که دانش آموزان دختر مقاطع مختلف تحصیلی منطقه 15 تهران هستند، برای ساخت یک روزنامه دیواری بزرگ به نمایشگاه مطبوعات آمده‌اند.

هوشنگ اطلاعی مدیر پژوهسرای منطقه 15 آموزش و پروش تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: با توافقی که با مسئولان نمایشگاه مطبوعات انجام شده، از امروز و طی 3 روز دانش آموزان دختر منطقه را به نمایشگاه آورده‌ایم تا یک روزنامه دیواری تصویری بزرگ بسازند.

به گفته وی، این روزنامه دیواری تصویری، به طول حدود یک کیلومتر و با موضوعات اقتصادی، اجتماعی و علمی تهیه می‌شود.

مدیر پژوهسرای منطقه 15 آموزش و پروش تهران افزود: امروز (دوشنبه) 700 دانش آموز دختر که عمدتاً در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند، برای ساخت این روزنامه دیواری و همچنین یک مجله علمی به نمایشگاه آمده‌اند.

بر اساس این گزارش، این دانش آموزان دختر منطقه 15 آموزش و پرورش که جمعیت نسبتاً زیادی را شامل می‌شوند، هم اکنون در راهرو اصلی نمایشگاه مشغول تهیه این روزنامه دیواری هستند.