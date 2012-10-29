قانون اولویت استخدام مربیان پیش دبستانی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی دولت،، قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و این قانون از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون،احکام قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثنای احکام ناظر بردانش آموزان دانش سراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است.

همچنین دانشجویان ورودی سال 1388مرکز تربیت معلم نیز که طبق مقررات مربوطه مشخص شده اند مشمول این حکم می شوند.

وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنچ ساله پنچم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/10/1389 و بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب7/8/1368از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف دوسال تمامی مربیان پیش دبستانی و نیروهای خریدخدمت آموزشی خود را که با آموزش وپرورش همکاری داشته اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط شرایط مندرج در مواد (2)و(3) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388و اصلاحات بعدی آن،مدرک و رشته تحصیلی ،جنسیت ،نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در الویت استخدام قرار دهد.

همچنین آموزش و پرورش باید درمورد مربیان پیش دبستانی مطابق روال قبل از سیاستگذاری،نظارت،صدور مجوز و تدوین محتوا عمل کند.

