به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش وپرورش امروز دوشنبه در حاشیه دیدار وزرای آموزش و پرورش ایران و ارمنستان گفت: با توجه به اینکه آزمون استخدامی مرداد امسال برگزار شد اما در صدد هستیم تا پایان شهریور تکلیف ۲۹ هزار و ۷۵۰ معلم جدید مشخص شود.

وی افزود: آزمون استخدامی ماده ۲۸ برای جذب حدود ۳۰ هزار معلم جدید مرداد برگزار و چند روز پیش نتایج کتبی آن مشخص شد. در حال حاضر مطابق قانون، ۲ برابر ظرفیت قبول شدگان به مرحله ارزیابی (حد نصاب) معرفی شدند.

سخنگوی وزارت آموزش وپرورش ادامه داد: اکنون کانون‌های ارزیابی فعال برای این دسته از داوطلبان تشکیل و مشغول فعالیت شده است. مدارک مصاحبه عبارت است از مدارکی که امتیاز آور بوده شامل مدارک تاهل، تعداد فرزند همچنین داوطلبانی که مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت و مصوبه شورای عالی آموزش پرورش قبلاً سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشتند برای آنان سهمیه قائل خواهند شد.