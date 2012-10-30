به گزارش خبرنگار مهر، آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها که در مصلی امام خمینی(ره) در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا بنا دارید نامزد انتخابات یازدهم ریاست جموری شوید؟، گفت: اخباری که در خصوص کاندیداتوری من در انتخابات مطرح شده، کذب محض است. بنده به هیچ وجه بنای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارم.

وی در ادامه درباره اینکه حضور نامزدهای ریاست جمهوری که گرایش اقتصادی دارند را در این دوره از انتخابات چگونه ارزیابی می کنید؟، افزود: معتقدم نامزدها در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری باید با برنامه و تیم وارد صحنه شوند.



برنامه و تیم بسیار مهم است مردم باید براساس این دو مقوله به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رأی دهند.



آل‌اسحاق در ادامه یکی از مهمترین برنامه های دولت یازدهم را حوزه اقتصادی عنوان و خاطر نشان کرد: بر این اساس نامزدهایی که می‌خواهند در انتخابات سال 92 وارد صحنه شوند باید برنامه‌های مدونی در حوزه اقتصادی داشته باشند.