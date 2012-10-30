ارائه 12 عنوان پژوهشی در بخش اقتصاد به دولت

به گزارش خبرنگار مهر، خسروکسائیان شامگاه دوشنبه در در همایش تجلیل از صادر کننده های نمونه استان اصفهان با اعلام این مطلب که اتاق بازرگانی در سال گذشته قریب به 12 عنوان پژوهشی اقتصادی به دولت ارائه کرد،اظهار داشت: اتاق بازرگانی استان اصفهان در سال گذشته برای بارور کردن اقتصاد قریب به 12 عنوان پژوهشی در بخش اقتصاد جهت مشاوره به دولت ارائه کرد که در آن بررسی هدفمند کردن یارانه ها نیز دیده می شد همچنین در این پژوهشها مشاوره هایی برای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها داده شد که بعضا توانست کارساز باشد.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی همراه با دیگر ارگانهای وابسته همراه با مجموعه های بین المللی رسالت خود را برای ایجاد ارتباطات مفید انجام داده تا جاییکه در منطقه اقیانوسیه و آسیا رتبه اول را کسب کردیم.

رئیس اتاق بارگانی استان اصفهان افزایش صادرات را در شش ماهه نخست سال 91 را با توجه به مشکلات اقتصادی چشمگیر دانست وگفت: در شش ماهه نخست سال جاری با توجه به مشکلات اقتصادی با رشد چشمگیر صادرات غیر نفتی در استان اصفهان روبرو بودیم به طوری که این صادرات 42 درصد افزایش ارزشی و 44 درصد افزایش وزنی را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: امروز صادر کننده ها با مشکلات ارزی و قوانین دست و پاگیر بانکها روبرو هستند و توان تولید به نوعی مورد تهدید قرار گرفته و اگر این تهدید برطرف نشود در آینده نمی توانیم نیاز مملکت را در بخش های مختلف برطرف کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه گذشته 22 صادر کننده نمونه استان اصفهان در حضور معاون کل سازمان توسعه تجارت و جمعی از مسئولان استان اصفهان به مناسبت روز ملی صادرات مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.